SOAPCHECK. Internationale ambities voor Moora Vander Veken en ’Sturm der Liebe’-acteurs komen op bezoek

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Familie’: Bloemen en een album

Volledig scherm Sandrine André verrast ‘Familie’-collega’s Martine Jonckheere (Marie-Rose) en Gunther Levi (Peter) met bloemetje en fotoalbum . © rv

Er is een ontroerend filmpje opgedoken waarin te zien is hoe ‘Familie’-collega’s Martine Jonckheere (Marie-Rose) en Gunther Levi (Peter) verrast werden na hun laatste opnamedag bij de VTM-soap. De twee werden door hun collega Sandrine André (Veronique) naar een brasserie gelokt en kregen daar een bloemetje en een uniek en gepersonaliseerd fotoalbum met de mooiste foto’s van hun carrières op de set en lieve boodschappen van kijkers. De twee ex-’Familie’-leden waren met het gebaar duidelijk heel blij.

‘Thuis’: Internationale carrière

Volledig scherm © BELGA

‘Thuis’-actrice Moora Vander Veken (Olivia) was een van de VIP-gasten op het Gala van de Gouden K’s, de awardshow van Ketnet. De actrice, die volgende maand 30 wordt, lijkt hier wat uit de spots verdwenen te zijn. Geen toeval, zo blijkt. “In Vlaanderen hou ik me low profile, buiten een rol in hier en daar een kortfilm”, klinkt het. “Ik weet dat ik het mezelf moeilijk maak, maar mik op een internationale carrière. Ik doe veel castings. Vaak krijg ik een ‘neen’, maar ik blijf doorzetten. Tijdens corona heb ik via een datingwebsite mijn lief leren kennen en ben heel gelukkig met hem. Hij werkt als cameraman en weet dus perfect hoe het leven op een set is. En soms moet hij naar het buitenland, net als ik. We kijken er steeds naar uit om weer samen te kunnen zijn. Ik heb wel nood aan iemand die graag reist en ambitieus is, maar net zo graag thuis is.”

’Familie’: Moedig poseren

Volledig scherm © rv

‘Familie’-actrice Bab Buelens (Emma) heeft zelf geposeerd voor de badpakkencollectie die ze met een vriendin voor Etam creëerde en daar enkele beelden van op Instagram gedeeld. Daar was wel wat moed voor nodig. Bab toonde zo voor het eerst haar litteken van zo’n 30 centimeter lang, dat ze overhield aan een recente operatie. “Dit litteken heeft me moed gekost en geeft me moed, maar maakt me soms nog bang. Ik kan het helaas niet koppelen aan een positieve herinnering, zoals een verjaardagsfeestje of geboorte. Ik weet ook niet of dat het makkelijker zou hebben gemaakt. Heeft er iemand tips om fysiek of mentaal van een litteken te genezen”, vraagt ze online. Haar vriend en ‘Familie’-acteur Vincent Banic (Guido) antwoordde: “Wat een prachtige vrouw ben jij! Zo wijs, mooi, eerlijk en heerlijk! Jij leert mij zoveel en ben super trots dat jij mij als echtgenoot hebt gekozen. Jij, de liefde van mijn leven.”

‘Neighbours’: Slotdatum bekend

Volledig scherm © Channel 5

Er is al wat meer duidelijkheid over het definitieve einde van ‘Neighbours’. Network 10 Australia wil dat de kijkers in Australië én het Verenigd Koninkrijk gelijktijdig naar de laatste aflevering kunnen zien. Omdat de Britten nog steeds enkele weken voorlopen op het uitzendschema in Australië, zal de Australische omroep vanaf 13 juni dubbele afleveringen programmeren. Het slot van ‘Neighbours’ wordt op maandag 1 augustus uitgezonden, weliswaar met een paar uur verschil door het tijdsverschil in Australië en het VK.

‘Thuis’: Pop-up shop

Volledig scherm © RV

‘Thuis’-actrice Tine Priem (Tamara) en musicalacteur Christophe Coenegrachts organiseren met hun webshop Gingers een eerste pop-up weekend in het centrum van Antwerpen. Iedereen is welkom voor bubbles & sweets, maar natuurlijk vooral voor de nieuwe collectie en de outlet aan stockprijzen. Elke koper krijgt een leuk extraatje mee naar huis. Afspraak op 30 april (10u-18u) en 1 mei (12u-17u) in de Otto Veniusstraat 9, een zijstraat van de Meir in Antwerpen.

’Familie’: Geen valse hoop

Volledig scherm © Familie

Er is er wat beroering ontstaan over de verhaallijn rond Quinten in ‘Familie’. Het personage van Maxime De Winne zit vanwege een dwarslaesie al jaren in een rolstoel, maar gaat aan een experiment deelnemen in de hoop opnieuw te kunnen lopen. Kijkers twijfelen eraan of dat wel kan. “Ik sta helemaal achter deze verhaallijn, want alles wat er in de serie over dit experiment wordt gezegd of gebeurt, is wetenschappelijk onderbouwd en komt overeen met de huidige stand van zaken in de medische wereld”, reageert Maxime. “Het verwijt dat we zomaar wat doen, klopt niet. Mijn vrouw is dokter en een van haar bevriende collega’s is als professor gespecialiseerd in deze materie. Ik weet welke vorderingen de wetenschap heeft gemaakt en dat de hoop van Quinten gerechtvaardigd is. Ik zou nooit toelaten dat we valse hoop zouden scheppen.”

’Thuis’: Wat is de kans

Volledig scherm © VRT

‘Thuis’-acteur Lennert Lemmens (Stan) maakt een webreeks voor de 30ste verjaardag van de kinder- en jongerentelefoon Awel. De webserie heet ‘Wat is de kans!’ en vertelt het verhaal van enkele twintigers die contact houden via een chatplatform, waar ze spelletjes spelen maar ook lief en leed delen. “Het unieke aan deze reeks is dat het zich volledig afspeelt binnen het chatgesprek”, aldus Lennart. “Als je de reeks via je laptop of gsm in bed zou kijken, lijkt het zelfs alsof je er zelf deel van uitmaakt.” Lennert vroeg onder andere zijn ‘Thuis’-collega Elise Roels (Emma) en ‘Familie’-acteur Yanni Bourguignon (Cedric) om mee te werken. De opnamen starten op 5 mei en de reeks zou uitzendbaar zijn vanaf 7 september op de kanalen van Awel.

’Sturm der Liebe’: Op bezoek

Volledig scherm © ARD/Christof Arnold

Hun bezoek werd door corona twee keer uitgesteld, maar op 22 en 23 april komen de ‘Sturm der Liebe’-gezichten Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), Florian (Arne Löber) en Maja (Christina Arends) eindelijk naar ons land. Op vrijdag is er een fandiner (info op 09-382 28 28) en op zaterdag worden meet & greets georganiseerd in Shopping Center K in Kortrijk (10u), Waasland Shopping Center in St Niklaas (13u), Wijnegem Shopping Center in Wijnegem (15u15) en Shopping Center 1 in Genk (18u). Maandag 24 april bezoeken de drie nog Brugge, maar zonder fans. In de week dat het trio bij ons te gast is, zal Lucy voor het laatste te zien zijn in de afleveringen op VTM2, want haar personage vertrekt naar Amerika. Florian en Maja zijn al uit de reeks gestapt, maar gaan bij ons nog een hele tijd mee, gezien de achterstand die VTM2 heeft op de Duitse uitzendingen.

‘Thuis’: Waar is Jacques?

Volledig scherm © RV

Het merk Tönissteiner komt regelmatig in beeld in ‘Thuis’, als een van de sponsors van de serie. Maar ook het chocolademerk Jacques heeft als sponsor een bevoorrechte plaats in de serie. Soms iets te bevoorrecht, vinden sommige soapfans. Een alerte kijkster postte of het officiële ‘Thuis’-account een beeld uit de reeks, waarbij het merk prominent op de toonbank van wijnshop Stevenson was gelegd. Ze merkte met een knipoog op die verwees naar de exit van Peter Van de Velde als de psychopatische moordenaar Jacques uit ‘Thuis’: ‘Het begint wat overdreven te worden met de Jacques! Ze missen hem precies!’

‘Lisa’: Daar is Arthur

Volledig scherm Emanoel Nascimento Borges © VTM

De ‘Lisa’-familie blijft maar uitbreiden, want Emanoel Nascimento Borges is dit seizoen al de derde acteur die de vaste cast vervoegt. Niet echt verwonderlijk natuurlijk, aangezien er sinds de winterbreak ondertussen ook al een paar doden zijn gevallen. Arthur is de zoon van Eric (Bert Cosemans) en dus ook de halfbroer van Lisa (Tinne Oltmans). Eric heeft het bestaan van zijn zoon echter altijd angstvallig verborgen gehouden voor zijn partner Suzanne (Hilde De Baerdemaeker). “In ‘#LikeMe’ speelde ik als Dennis de slechterik, maar dit nieuwe personage zou ik in het echte leven graag als vriend hebben”, aldus Emanoel. “Arthur is een zalige, jonge gast met een gouden hart en groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij is vastberaden om van de wereld een betere plek te maken. Ik heb nog niet zo lang geleden mijn roeping in het acteren gevonden, maar ben vastberaden om verder aan mijn acteercarrière te timmeren. Het is dan ook bijzonder leerrijk om op de set van ‘Lisa’ tussen acteurs te staan die al jaar en dag in het vak zitten.”

‘Thuis’: Rustiger geworden

Volledig scherm © VRT

Lauren Müller speelt ondertussen al vijf jaar Thilly in ‘Thuis’. En met plezier, zo blijkt. “Ik heb vroeger ook nog de rol van een ander personage in ‘Thuis’ vertolkt: Hanne, een vriendin van Franky”, zegt Lauren. “De makers van ‘Thuis’ waren dat zelf wat uit het oog verloren, want ik heb hen er aan moeten herinneren toen ze me voor Thilly belden. Gelukkig vonden ze die eerste gastrol geen probleem. Bij de start van de verhaallijn van Thilly was het nog helemaal niet duidelijk wat de schrijvers allemaal met haar van plan waren. Thilly leefde impulsief, was alles snel beu en had zelfs geen vaste job. Ze kon dus elk moment komen en gaan. Wat de eerste twee seizoenen trouwens ook een paar keer gebeurd is. En dat vond ik ook prima. Ik wilde me toen nog niet vastpinnen op een vaste, langlopende rol in een serie. Nu ben ik wel blij met ‘Thuis’, ja. Ondertussen is Thilly al drie jaar een vast personage en is ze duidelijk ook veranderd en veel rustiger geworden. Ze heeft nu met Harry (Stan Van Samang) een vast lief, een eigen stek en werk. Een fase die heel nieuw is voor haar. Haar toekomst in ‘Thuis’ blijft natuurlijk onzeker. Want wil ze zich echt settelen of klinkt binnenkort weer de bekende lokroep van de vrijheid? Come and see next week! (lacht)”

‘Familie’, Thuis’ en Lisa’: De hand van Fientje

Volledig scherm Marijke Hofkens (Frieda) in 'Lisa'. © VTM

Loge 10 heeft voor hun theaterkomedie ‘Fientje Beulemans’ een indrukwekkende lijst bekende soapgezichten gestrikt, zoals Daan Hugaert (Eddy in ‘Thuis’), Lennart Lemmens (Stan in ‘Thuis’), Nathalie Wijnants (Eva in ‘Thuis’ en inspecteur Degeling in ‘Familie’), Ben Rottiers (Pol in ‘F.C. De Kampioenen’), Elias Bosmans (Jef in ‘Thuis’), Marijke Hofkens (Greet in ‘Lisa’) en Erik Goris (Rob in ‘Familie’ en Guy De Herdt in ‘Thuis’)

Het stuk draait rond een Brusselse brouwer die zijn enige dochter wil uithuwelijken aan Isidoor, de zoon van een concurrerende brouwer, maar die heeft een rivaal. In de brouwerij Beulemans loopt er immers een knappe, jonge Parijzenaar stage die een oogje heeft op Fientje. Maar wie krijgt de hand van Fientje? Te zien vanaf 4 mei in de Rode zaal van het Fakkeltheater. Info: fakkeltheater.be.

