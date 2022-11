SOAPCHECK. Een montagefoutje in ‘Thuis’ en echte ‘Familie’ op de set

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: kinderen niet toegelaten

‘Thuis’-collega’s Lynn Van den Broeck (Viv, 29) en Mathias Vergels (Lowie, 30) maakten van de korte break in de tv-studio’s gebruik om een hete herfstvakantie te boeken. Daarvoor trok het koppel naar Bakau aan de Atlantische Oceaan in het Afrikaanse Gambia. Hun boutique hotel was naast paradijselijk gelegen vooral ook erg rustig en vrij intiem met amper 24 kamers en vooral: kinderen niet toegelaten.

‘Familie’: min 10.000 graden

‘Familie’-actrice Sarah-Lynn Clerckx (30) genoot van de Griekse zon en maakte haar volgers jaloers met deze indrukwekkende pose aan het zwembad. Al klonk het in het bijschrift wel relativerend: “Een temperatuur van min 10.000 graden in dat water moeten doorstaan om deze foto te kunnen maken, maar het was het waard.” Op Sarah-Lynns programma stond ook een bezoek aan de archeologische site van Knossos op Kreta, die beschouwd wordt als de eerste stad van Europa. “Sinds mijn veertiende was het mijn levensmissie om die plek ooit in het echt te zien’, schreef ze bij de selfie.

’Thuis’: net gemist

Wat een toeval! Tijdens de herfstvakantie bezochten ‘Thuis’-acteur Christophe Haddad (Bob, 44) en zijn echtgenote Sanne (40) Parijs en deelden een selfie vanop Montmartre aan de Sacré-Coeur-basiliek. “Met de liefde van mijn leven in de stad van romantiek en schoonheid. Heerlijk even alleen met ons tweetjes”, klonk het commentaar bij de foto’s. Het scheelde echter geen haar of Christophe en Sanne waren helemaal niet met hun tweetjes maar met hun viertjes. ‘Thuis’-actrice Tine Priem (Tamara, 34) zette amper één dag later op haar socials dat zij voor haar 34ste verjaardag ook in Parijs zat en aan haar foto te zien had zij ook de Sacré-Coeur op haar to-dolijstje staan.

‘Familie’: echte familie

In ‘Familie’ is Finn (Sam Van den Bosch, 7) opgedoken, de biologische dochter van Rudi (Werner De Smedt, 52) die in de reeks bij een lesbische koppel opgroeit. De kijker zal weinig fysieke gelijkenissen merken tussen Rudi en Finn, maar misschien wel tussen Zjef (Jan Van den Bosch, 38) en Finn. Die twee zijn in het echte leven immers wél familie, want Jan is de papa van Sam. Jan, die al zo’n tien jaar in ‘Familie’ meespeelt, trouwde in 2019 met zijn jeugdliefde Fran, die hij toen al 15 jaar kende. De twee hebben twee kinderen samen: zoon Lou (9) en Sam (7).

‘Thuis’: de drie vrouwen van Lowie

Dit zijn ze dan op één beeld: de drie vrouwen van Lowie (Mathias Vergels, 30) in ‘Thuis’. Met eiceldonor Katrien (Lotte Van Nieuwenborgh, 35), wensouder Paulien (Tina Maerevoet, 38) en draagmoeder Tamara (Tine Priem, 34) hoopt de alleenstaande dertiger zijn kinderdroom te zien uitkomen. Bob (Christophe Haddad, 44) staat mee op de foto, want hij is als echtgenoot van Tamara ook een beetje betrokken bij het hele project. Op sociale media speculeren kijkers dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en dat het project alsnog wordt afgeblazen. Die soapfans voorspellen nog steeds dat Lowie en Viv (Lynn Van den Broeck, 29) opnieuw een koppel zullen vormen en samen voor een kind zullen gaan.

’Thuis’: stropdas

Soms wordt een scène op de tv-set meerdere keren opgenomen en worden bij de eindmontage beelden uit de verschillende takes gebruikt. Het blijft natuurlijk wel de bedoeling dat de chronologie daarbij gerespecteerd wordt. Dat lukt niet altijd, zo bleek onlangs in ‘Thuis’. Tom (Wim Stevens) wandelde de woonkamer binnen, terwijl hij zijn stropdas knoopte en ondertussen een gesprek aanging met Karin (Kadèr Gürbüz). Toen hij weer in beeld kwam, bleek zijn das helemaal los te hangen en kreeg Tom bij het knopen hulp van Karin.

’Thuis’: Jimmy Dewaele

Aan de verhaallijn van Dries die in ‘Thuis’ te maken kreeg met een racistische rechter, werkte acteur Yemi Oduwale (36) zelf mee. “Dat mijn personage pas na vier jaar in de serie te maken krijgt met racisme en bewust”, aldus Yemi. “Anders zou het te voor de hand hebben gelegen. Ik hoop dat de kijkers vergeten zijn dat Dries een andere huidskleur heeft, want dan komt dat heftiger binnen en beleven kijkers het eens zoals ik. Sinds ik op tv kom, heb ik er minder last van, maar af en toe word ik er toch nog aan herinnerd. Ik probeer nu een appartement te kopen, maar als ik aan de telefoon de makelaar mijn naam zeg, krijg ik vaak te horen: ‘Wat een vreemde naam’ en neemt het enthousiasme aan de andere kant vaak af. Toen ik vroeger wilde huren, gebruikte ik vaak de naam Jimmy Dewaele. Dan leek het achteraf, alsof ze me verkeerd verstaan hadden.”

’Thuis’: samen kiezen

In ‘Thuis’ staat Christine op trouwen, maar ook in het echte leven plant Daphne Paelinck (34) een bruiloft. “Randall en ik zijn nu al een dik jaar verloofd, maar veel tijd om ons huwelijk voor te bereiden, hebben we nog niet gehad”, aldus Daphne. “Sowieso zal ik geen irrationele en naar perfectie strevende bruid zijn, zoals mijn personage in ‘Thuis’. Da’s niet de aard van het beestje. Randall en ik willen van onze bruiloft vooral een leuk feest maken zonder veel tralala. In openlucht en met foodtrucks. We zullen mijn bruidsjurk ook sámen kiezen.”

’Familie’: escort

In ‘Familie’ is het geheim van Vanessa onthuld dat ze vroeger een tijd als escort heeft gewerkt. “Toen ik wist dat ik heftige scènes moest spelen, was ik heel bang”, vertelt actrice Karen Damen (48). “Ik dacht echt dat ik dat nooit zou kunnen spelen. Tot nu toe was ik bijna altijd ‘mezelf’ in ‘Familie’; want Vanessa is een vrolijke vrouw die graag eens onnozel doet, net als ik. Maar zulke emotionele en dramatische scènes liggen volledig uit mijn comfortzone. Ik schreeuw al jaren van de daken dat ik doodgraag acteer, nu was het moment daar om me te bewijzen. Ik heb mijn grenzen verlegd, ja. Het is een tof gevoel om te beseffen dat ik op mijn 48ste nog altijd dingen doe, waarvan ik niet wist dat ik ze kon.”

‘Mooi en meedogenloos’: verkleed als Ridge

Ronn Moss postte een grappige selfie tussen twee Halloween-griezels in op zijn Instagram. Zijn opmerking: “Ik was verkleed als Ridge Forrester”, verwijzend naar de naam van zijn personage in ‘Mooi en meedogenloos’.

