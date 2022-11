SOAPCHECK. Een lange suisse in ‘Thuis’ en een korte haarsnit in ‘Familie’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Niet aangesloten

Volledig scherm Raf Jansen met toetsenbord in 'Thuis' © VRT

In ‘Thuis’ hebben de twee agenten Tim (Jeroen Lenaerts, 40) en Dieter (Raf Jansen, 42) een muziekgroep opgericht: ‘The Interception’. Er wordt duchtig gerepeteerd, maar erg luid zal dat toch niet zijn. Enkele kijkers merkten terecht op hun fansite op dat het toetsenbord van Dieter niet is aangesloten, aangezien er geen enkele kabel insteekt.

’Familie’: Gevangenis

Volledig scherm Maxime De Winne in 'Familie' © VTM

Heeft acteur Maxime De Winne (45) een spoiler gepost en belandt zijn personage Quinten in ‘Familie’ binnenkort alsnog in de gevangenis omdat hij vorig seizoen drugs smokkelde? Dat is toch wat heel wat fans op hun kijkersforums vermoeden, nu de acteur een vreemde selfie op zijn Instagram postte. Daarop is hij te zien met een korte haarsnit, die hij zelf omschrijft als: ‘Military army haircut but peaceful and soft.’ Binnenkort loopt zijn personage dus ook zo rond in de soap. Omdat het bij zijn nieuwe look als gevangene past?

‘Thuis’: Vaste afspraak

Volledig scherm Ann Pira (Nancy), Vanya Wellens (Femke) en Apollonia Sterckx (Britney) © © VRT

De ongeveer 1,2 miljoen ‘Thuis’-liefhebbers die elke avond naar hun favoriete serie kijken, hebben sinds deze week een ander afspraakmoment. Vanwege het WK Voetbal in Qatar wordt de soap immers niet meer meer om 20.10 uur maar wel al om 18.30 uur uitgezonden. “Belangrijker dan het uitzenduur is het nieuws dat ‘Thuis’ een vaste afspraak kan blijven”, aldus ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Alle afleveringen die de komende maand tijdens het WK zullen worden uitgezonden, zijn af en goed. Nu is het aan de kijker om ons te vinden. Dat kan nog steeds live, maar dan wel om 18.30 uur op Eén. Maar ook op een later uur en dan op VRT MAX. Ook voor het WK keken niet alle ‘Thuis’-fans live naar de afleveringen, maar 90 procent deed dat nog wel dezelfde dag. Slechts 10 procent keek uitgesteld op een latere datum. Vandaar dat we verwachten dat we ons publiek wel zullen blijven bereiken.”

‘Thuis’ en Familie’

Volledig scherm Daphne Paelinck (Christine) en Nawfel Bardad-Daidj (Adil) in 'Thuis' © VRT

Maart wordt een drukke trouwmaand in het Vlaamse soapland, want dan zullen zowel in ‘Thuis’ als in ‘Familie’ vlak na elkaar de bruiloftsklokken luiden. Eerder raakte al bekend dat Christine (Daphne Paelinck, 34) en Adil (Nawfel Bardad-Daidj, 33) op 17 maart elkaar het jawoord geven in ‘Thuis’. Twee weken later is dan de beurt aan Benny (Roel Vanderstukken, 45) en Samira (Belinda Voorspoels, 30) in ‘Familie’. Dat de twee trouwfeesten zo dicht bij elkaar in het soapseizoen gepland staan, is puur toeval, want de twee producties kennen elkaars timing niet.

Volledig scherm Belinda Voorspoels (Samira) en Roel Vanderstukken (Benny) in 'Familie' © VTM

‘Familie’: uit elkaar

Volledig scherm Fran Kiekens , Jan Van Den Bosch en hun kinderen Sam en Lou. Tijdens hun huwelijk. © Dieter Bacquart

‘Familie’-acteur Jan Van den Bosch (Zjef, 38) en zijn vrouw Fran zijn uit elkaar. Het koppel dat samen twee kinderen heeft, was 18 jaar samen, waarvan drie getrouwd. “Begin dit jaar hebben Fran en ik samen besloten als vrienden verder te gaan en niet meer als getrouwd koppel”, zegt Jan. “En dat gaat in een goede verstandhouding, alles verloopt very smooth. Ik denk dat we op het juiste moment uit elkaar zijn gegaan, nu het nog als vrienden kon en vóór er wrevel ontstond. We hebben altijd goed met elkaar kunnen communiceren, zonder elkaar pijn te doen of te verwijten. Ik ben intussen klaar om opnieuw te daten, want dat hoort ook bij het geluk vinden. Ik kan alleen maar hopen dat Fran ook iemand tegenkomt.”

’Lisa’: Gangmaakster

Volledig scherm Evi Hanssen © RV

Evi Hanssen vierde haar 44ste verjaardag niet alleen met taart en haar familie, maar ook met twee extra party’s. Zo bracht ze haar nieuwste boek ‘Nog 9 minuten: meditatie voor kinderen’, dat ze samen met Hilde De Baerdemaeker (44) en Jutta Borms (49) schreef, uit bij uitgeverij Horizon. En op tv beleefde ze nog een feestje met haar debuut in ‘Lisa’, waarin ze Sofie speelt, het nieuwe maatje van Suzanne (Hilde De Baerdemaeker). “Op de set voel ik me veilig bij Hilde, want ik vind haar een heel goede actrice’, aldus Evi. ‘Bovendien zijn we in het echte leven ook goede vriendinnen. Als de extravagante Sofie ga ik wat meer pit en avontuur in het leven van de soms veel te brave Suzanne brengen en daar zullen af en toe zelfs een glaasje teveel of een pretsigaret bijhoren. Sofie is tof om te spelen. Iedereen wil wel zo’n gangmaakster in haar vriendenkring of misschien zelfs haar ook wel een beetje zelf zijn.’

Volledig scherm Evi Hanssen als Sofie in 'Lisa' © VTM

’Familie’: Deugd gedaan

Volledig scherm Jef De Smedt als vrijwilliger bij Povorello in Leuven © Kristof Ghyselinck

‘Familie’-acteur Jef De Smedt (Jan) werkt als vrijwilliger bij Poverello in Leuven, een organisatie die minderbedeelden goedkope maaltijden (voor 1 euro) aanbiedt. “Ik wilde me al langer nuttig maken voor minderbedeelden en daklozen, maar het kwam er nooit van”, aldus Jan. “Tot ik een tijd geleden scheidde. Na mijn huwelijksbreuk viel ik in een zwart gat en door de pandemie lagen ook de opnamen bij ‘Familie’ een tijd stil. Ik had niks om handen en wilde me nuttig maken. Bij Poverello was ik welkom en zit ik aan het onthaal of schuif ik mee aan tafel aan voor een babbeltje. Het gevoel van goed te doen voor anderen doet ook mij deugd. Ik help er anderen mee maar ook mezelf. Zonder vrijwilligerswerk was de depressie niet veraf, vrees ik. Maar Poverello hielp me er bovenop.”

Volledig scherm Jef De Smedt als vrijwilliger bij Povorello in Leuven © Kristof Ghyselinck

‘Thuis’: Ongezien lang

Volledig scherm Thilly (Lauren Müller) met koffiekoek in 'Thuis' © VRT

“Heb jij ooit al zo’n lange suisse gezien”, was het grapje van nogal wat fans op een kijkersforum van ‘Thuis’. De koffiekoek in de scène tussen Thilly (Lauren Müller) en Harry (Stan Van Samang) was inderdaad wel buiten proportie. Zelfs Lauren Müller mengde zich in de discussie en liet weten dat zij het ook een “ongezien lange suisse” vond. De actrice heeft recht van spreken want zij is de dochter van een warme bakker.

‘Thuis’: Minder verdienen

Volledig scherm Staking thuisacteurs VRT © VRT

Deze week wordt het transformatieplan besproken op de raad van bestuur van de VRT. In dat besparingsplan staat ook de verhuis van ‘Thuis’ naar een extern productiehuis. Die zorgt voor onrust bij de 70-koppige cast en crew, omdat sommigen daardoor maandelijks tot 400 euro netto minder zouden gaan verdienen. De ‘Thuis’-ploeg betoogde daarom al en kreeg zelfs Frederik Delaplace, de CEO van de VRT, op bezoek voor een meer dan twee uur durend onderhoud. Deze week worden in het dossier wellicht knopen doorgehakt.

‘Familie’: Brand

De brandweer van de Zone Rand organiseerde een rampoefening met een fictieve brand in een koelinstallatie in de AED Studio’s in Lint. De hulpdiensten kwamen daarbij met politie en ambulances massaal ter plaatse. Het volledige gebouw werd ontruimd en dus ook de studio’s en de loges van ‘Familie’. De opnamen moesten daardoor tijdelijk worden onderbroken. Maar alles voor de veiligheid!

LEES OOK: