SOAPCHECK. De terugkeer van Patrick en Jenny in ‘Familie’, Martine Jonckheere is op haar tenen getrapt

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

’Familie’: pijnlijk

Het ‘30 jaar Familie Feest’, waarin hij ‘Bloed, zweet en tranen’ van André Hazes zong, is in de Lotto Arena bijzonder pijnlijk afgelopen voor Jef De Smedt (Jan). De soapacteur deelde een foto met de bloemenruiker, die hij op het feest kreeg. “Nog aan het nagenieten, maar na show heb ik wel twee spierscheuringen opgelopen. Dank aan de superservice van de EHBO-ploeg”, schreef hij als commentaar bij de foto.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Tumor verkleind

Actrice Ann Van den Broeck (45), bekend van ‘Thuis’ (Beata Kozinsky) en ‘Familie’ (Kathleen), heeft een hoopgevende update gegeven over haar behandeling voor borstkanker. “Ik dronk een alcoholvrij coupeke omdat ik mijn laatste Taxol-chemo kreeg toegediend als het einde van de eerste fase in dit pittige proces”, schreef ze. “Er is goed nieuws: ik heb de motherfucker bij zijn pietje. De tumor is al fel verkleind. Ik voel de aanwezigheid van chemo overal en elk moment in mijn lichaam, maar tot hiertoe gaat het goed met me. Ik heb naast een soms enorme vermoeidheid, niet echt last van andere bijwerkingen. Of toch geen die ik niet aankan. Maar we zijn er nog niet. Op naar de tweede fase: 4 tweewekelijkse AC chemo’s. Deze zijn zwaarder, maar ik hoop stiekem dat mijn superpowers ook hier hun werk blijven doen. Ik verwacht me aan het ergste, dan valt het misschien wel mee. Alle lof aan de professoren, dokters en verplegers van het UZA. Allemaal mooie mensen, die dit kloteproces draaglijker maken.”

‘Familie’: Niet definitief ontslagen

De exit van de twee oudere personages Patrick (Ludo Hellinx) en Jenny (Hilde Van haesendonck) uit ‘Familie’ deed vorig seizoen heel wat stof opwaaien. Vooral omdat Ludo in interviews vertelde hoe boos hij wel was dat hij na bijna 10 jaar uit de reeks werd geschreven. Maar nu blijken de twee personages niet definitief ontslagen, want in december duikt het tv-koppel opnieuw op. “We werden gevraagd voor enkele scènes in de kerstaflevering en hebben allebei toegezegd”, aldus Hilde. “Ik hoop dat dit geen eenmalige opdracht is. Onze personages gaan in de serie in de buurt van Benny wonen en zouden daar in theorie dus af en toe kunnen binnenspringen of opduiken. Ik heb begrepen dat de makers dat misschien ook van plan zijn, al zijn daar nu nog geen concrete plannen voor. Maar misschien kan dat al bij het huwelijk van Benny en Samira? (lacht)”

‘Thuis’: Nieuwe heup nodig

‘Thuis’-actrice Leah Thys (Marianne, 76) zou dit najaar met ‘De Dame in het Busje’ door Vlaanderen trekken, maar die reisvoorstellingen werden allemaal geannuleerd. “Leah is er het hart van in, maar op dit moment verkeert ze niet in topvorm om de hoofdrol in deze zware voorstelling aan te kunnen”, laat het gezelschap Loge 10 weten. Leah heeft al een tijdje nood aan een nieuwe heup, maar stelde de operatie voortdurend uit. Gezien haar mobiliteit nu echt een probleem wordt, lijkt de ingreep er nu toch aan te komen. De theaterproductie met onder andere ook Maxime De Winne, Ann Pira en Guillaume Devos in de cast, was een herneming en zou lopen tot 20 oktober. Alle voorstellingen waren uitverkocht.

’Familie’: Doodgezwegen

Martine Jonckheere (Marie-Rose) is boos. De ‘Familie’-actrice was uitgenodigd op het ‘30 Jaar Familie Feest’ maar ging niet. “Het personage Marie-Rose, als pionier van het eerste uur, maakt geen deel meer uit van het verhaal”, liet ze weten. “Ze wordt doodgezwegen alsof ze nooit heeft bestaan! Als oud castlid werd ik wel uitgenodigd om de show bij te wonen en om nadien een babbeltje te slaan met de vaste cast. Maar ik heb bedankt voor de eer. In de wereld waarin wij nu leven, mag je niet rekenen op erkenning of respect, hoe hard je ook je best hebt gedaan.” Karel Deruwe, die destijds tien jaar Martines echtgenoot Guido speelde, was wèl op het feest in de Lotto Arena. “Die hoofdrol heeft mijn leven sterk beïnvloed en mijn carrière richting gegeven”, vertelde hij. “Nadien gingen alle deuren open en kreeg ik mooie aanbiedingen. Mij uitnodigen vond ik een fijn gebaar. Ik wilde hier ook graag bij zijn.”

’Thuis’: Peter Adil

Na twee online-edities werd er nog eens een echt plantjesweekend georganiseerd waarbij vrijwilligers op stap gingen om azalea’s aan de man te brengen en zo geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Dit jaar waren Radio 2-stem Kim Debrie meter en ‘Thuis’-acteur Nawfel Bardad (Adil) peter van de actie. Nawfel trok met Kim natuurlijk ook naar de set van ‘Thuis’, waar hij heel wat soapcollega’s, zoals Leah Thys, kon overtuigen om het plantjesweekend te steunen.

‘Familie’: Kippenvel

‘Familie’-actrice Jacky Lafon (Rita) hoopt dat haar succesvolle optreden op het ‘Familie 30 Jaar Feest’ nog een staartje krijgt. De reacties waren unaniem lovend en bewijzen hoe populair de actrice blijft. eIk was zelf enorm benieuwd naar de reacties van de fans en kon de nacht ervoor zelfs niet slapen vanwege de adrenaline”, aldus Jacky. “Maar de kijkers zijn me duidelijk nog niet vergeten. Toen ik op het podium verscheen, kreeg ik een heel warm applaus. Ik kreeg er kippenvel van. Wat deed dit deugd! Toen ik Annie Geeraerts (Bomma) op haar troon zag zitten en ‘La Vie en Rose’ voor haar mocht zingen, moest ik zelf huilen, omdat ik aan mijn mama moest denken. ‘La vie en rose’ was haar lievelingsnummer en is dat ook van Annie Geeraerts. Ik kreeg mijn eerste woorden zelfs niet gezongen en zag ook bij Annie tranen opwellen. Het was een zeer emotioneel moment en ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Of dit nog een staartje krijgt? Als ze me zouden vragen om terug te keren naar de serie, zeg ik meteen ‘Ja’. Zelfs voor een piepklein rolletje. Slechts één voorwaarde: ik wil niet sterven op tv. Moeten doodgaan in het leven is voor mij al genoeg. (lacht)”

’Thuis’: Tiende editie

Tot vorig weekend genoten zo’n 400 fans van de jaarlijkse ‘Thuis’-reis. Zij kregen op het Griekse eiland Corfu het gezelschap van zes acteurs: Raf Jansen (Dieter), Lynn Van den Broeck (Viv), Daphne Paelinck (Christine), Bart Van Avermaet (Waldek), Vanya Wellens (Femke) en Wannes Lacroix (Niels). De fanreis bestaat uit tal van activiteiten, zoals uitstappen, een ‘Thuis’-quiz en en de visie van enkele afleveringen, en werd voor de tiende keer georganiseerd. Voor sommige soapfans is het een jaarlijkse, vaste afspraak.

’Familie’: Vertrouwde gezichten

‘Familie’-fans zullen in de nieuwe videoclip van ‘Kleur’ van CAMILLE zeker de vertrouwde gezichten herkennen van Brahim, Jamilla, Zjef, Niko, Lars, Mathias en Jan. De aanwezigheid van de soappersonages is geen verrassing, want ‘Kleur’ wordt sinds de start van dit seizoen ook gebruikt als de nieuwe begingeneriek van de VTM-soap. In de clip komen de tv-gezichten samen om in een lokale bioscoop naar beelden van ‘Kleur’ te kijken. Ze amuseren zich en zijn onder de indruk van de zangeres, maar zien ondertussen niet dat CAMILLE hen als hostess met snacks en drinks bedient.

’Familie’: Gelukkig getrouwd

‘Familie’-actrice Karen Damen (Vanessa) postte een mooie trouwfoto op Instagram om haar zesde huwelijksverjaardag met Anthony Van Der Wee te vieren. Regi, die ook gedurende enkele jaren een koppel vormde met Karen, schreef bij die post als commentaar: “Ik zou ook ja gezegd hebben.” Waarna anderen lieten weten: “Jij hebt je kans gehad, kameraad.” Pas onlangs vertelde Karen in een interview dat zij destijds met Regi brak “Omdat Gert Verhulst in het spel kwam.” Met Gert vormde ze een koppel van 2005 tot 2007. Regi begon na de breuk met Karen een relatie met Elke Vanelderen, met wie hij in 2012 in het huwelijksbootje stapte. Dat bootje zonk weliswaar vorig jaar, want toen gingen die twee uit elkaar.

