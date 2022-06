SOAPCHECK. Bijzondere shoot op de set van ‘Familie’ en een nieuw personage maakt z’n intrede in ‘Thuis’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

’Thuis’: Spoiler

Volledig scherm Viv (Lynn Van den Broeck) en Lowie (Mathias Vergels) apart in begingeneriek Thuis © VRT

Wie dacht dat de breuk tussen Viv (Lynn Van den Broeck) en Lowie (Mathias Vergels) na hun woordenwisseling in ‘Thuis’ slechts tijdelijk was, moet zijn mening herzien. De makers hebben daarvoor een duidelijke hint gegeven. In de begingeneriek waren de twee tortelduifjes tot voor kort kussend en dus samen in beeld te zien. In de aangepaste beginbeelden duiken ze alleen nog afzonderlijk op. Een spoiler?

’Familie’: Beste shoot

Volledig scherm ‘Familie’-acteur Kürt Rogiers (Lars) met Annie Geeraerts (Anna) en Ray Verhaeghe (Albert) © vtm

‘Familie’-acteur Kürt Rogiers (Lars) werd samen met Annie Geeraerts (Anna) en Ray Verhaeghe (Albert) in de fotostudio verwacht voor een shoot naar aanleiding van de dertigste verjaardag van ‘Familie’, die in september in de Lotto Arena wordt gevierd. Wat de bedoeling was, blijft nog even geheim, maar Kürt vond de outfits als holbewoners in elk geval: “By far de beste shoot van dit jaar.”

‘Thuis’: Stank voor dank

Volledig scherm © © VRT

Annick Segal (Rosa) is zwaar ontgoocheld door de werkonzekerheid die is ontstaan door de plannen van de VRT om ‘Thuis’ in de toekomst uit te besteden aan een extern productiehuis. Dat werd verteld in het Vlaams parlement, waar over het besparingsplan van de openbare omroep werd gedebatteerd. Vooruit-parlementslid Katia Segers vertelde daar: “Twee weken geleden was er een actie aan Studio Manhattan in Leuven. Ik ben daar ook naartoe gegaan en heb gesproken met de mensen van ‘Thuis’, onder andere met Annick Segal, die Rosa speelt. Het was een heel emotioneel gesprek, omdat ze zei dat ze er tijdens corona alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat er geen enkele aflevering op tv wegviel. Nochtans waren er meerdere corona-uitbraken in de ploeg. Ze hebben ook met breedhoeklenzen moeten werken om de social distancing te garanderen. Ze hebben er echt alles aan gedaan om ‘Thuis’ te kunnen blijven produceren. Er is geen enkele dag weggevallen, ondanks ook de ziektes van enkele belangrijke acteurs. Wat zij wilden is een schouderklopje en geen ‘stank voor dank’.”

‘Familie’: Zomercoupe

Volledig scherm © RV

‘Familie’-actrice Belinda Mercedes Voorspoels (Samira) heeft een spectaculaire foto van haar zomerkapsel op sociale media gepost. Haar weelderige krullenbol is helemaal ingevlochten en verdwenen, waardoor ze een ultra korte coupe lijkt te hebben. “Mijn pruik zit in de was”, vermeldde ze met een knipoog als commentaar bij de selfie.

‘Thuis’: Dag Alexander

Volledig scherm © © VRT

Erik Goossens (54) blijft verbazen. Meer dan 20 jaar na het einde van Leopold 3 bracht de zanger/presentator/acteur onlangs al een nieuwe single uit. Deze week pikt hij ook de draad op van zijn acteercarrière, want hij duikt op in ‘Thuis’. “Ik was gecharmeerd toen ze me belden, maar niet echt verrast”, zegt hij. “Ik was immers eerder al eens gecontacteerd voor een gastrol. Ik had toen wel interesse getoond, maar de timing kwam me niet uit. Nu is die wel perfect. Ik heb sinds kort een eigen boekings- en managementbureau en wil mijn artiesten het goede voorbeeld geven en als performer meer zelf in de picture staan. Bovendien werd me deze rol aangeboden zonder auditie te hoeven te doen.”

Erik zal Alexander vertolken, een ambitieuze studiegenoot van Tom en Peter. “Mijn personage is opgeklommen tot rechter en heeft een voorkeur voor de upperclass. Zijn bijnaam, Adje, dankt hij aan de vele ad fundums, die hij als student dronk. Alexander gaat joviaal en goedlachs door het leven, maar heeft toch ook een hoge dunk van zichzelf. Al is hij wel galant. In elk gezelschap trekt hij inderdaad graag de aandacht naar zich toe en heeft hij vooral oog voor vrouwelijk schoon. Mijn eerste opnamedag verliep vrij verrassend, want er hing een bedrukte begrafenisstemming. Al had ik daar geen schuld aan. Ik had net mijn eerste scène ingeblikt, toen iedereen werd samengeroepen en het nieuws kreeg, dat de VRT een besparingsplan op tafel had gelegd. Daarin stond onder andere ook dat ‘Thuis’ zou worden uitbesteed aan een extern productiehuis en dat zorgde voor consternatie, onzekerheid en onrust. Die dag werd er natuurlijk niks meer opgenomen. Ik vond de situatie wel vervelend, maar kon er niks aan verhelpen.”

Dat was voor Erik wel een domper. “Tuurlijk, want ik had wel uitgekeken naar mijn debuut. Ik was die ochtend zenuwachtig op de set verschenen, maar voelde vanaf de eerste seconde dat ik in een waanzinnig goed draaiende machine terecht was gekomen. Ik werd super vriendelijk ontvangen. Door iedereen. Al voelde ik me ook wel de vreemde eend in de bijt, omdat ik nog alles moest leren. Ik loop trouwens nog altijd verloren in de tv-studio en de catacomben met alle loges. Maar vanaf die eerste dag viel me de gewoonheid op, waarmee ‘Thuis’ wordt gemaakt. Iedereen is er bijzonder professioneel en gedisciplineerd. Daar aan mogen meewerken is echt een zegen.”

‘Familie’: Roadtrip

Volledig scherm © RV

Ludo Hellinx (67), die eerder dit seizoen als Patrick uit ‘Familie’ verdween, geniet op dit moment van een rondrit door Frankrijk. “Ik heb sinds drie jaar een camper, waar mijn vrouw en ik graag mee rondtrekken binnen Europa”, vertelde hij voor zijn vertrek. “Een handige formule, want we hebben dan alles bij: een keuken, bed én douche. Ik ben dan de chauffeur en mijn vrouw stippelt de route uit. Vorig jaar reisden we een maand door Zweden. We planden een soortgelijke trip door Frankrijk in mei, maar dat moest worden uitgesteld omdat mijn vrouw moest revalideren na een gescheurde achillespees.” Ludo postte een selfie vanuit Yport nabij Le Havre en liet weten dat de roadtrip tot 2 juli duurt. “Officieel ben ik nu met pensioen, maar ik heb geen zin om rustig uit te bollen. De goesting om als acteur aan de slag te blijven, is nog steeds groot. Mijn agenda is echter leeg en dat gaat me helemaal niet af. De eerste dagen na mijn afscheid voelde ik me daardoor echt rot. En bij momenten overvalt me de negatieve gedachte: ‘Is mijn carrière nu echt voorbij?’ Mijn vrouw probeert me dan op te monteren: ‘Kop op, het loopt wel los’. Ik hoop dat er nog wat op mijn pad komt.”

’Thuis’: Geen fan

Volledig scherm © RV

In ‘Thuis’ werden de kinderen Hannah, Leo en Yasmine tijdens de bruiloft van Bob en Tamara door hun babysitters Britney en Zihame op een spaghettifestijn in de Withoeve getrakteerd. De drie topacteurtjes kregen wel een bord pasta voorgeschoteld, maar moesten niet echt van de spaghetti eten. Hun mond werd wel vol ketchup gesmeerd, alsof het lekker gesmaakt had. Maar één van de drie was daar duidelijk niet zo’n fan van.

‘Familie’: Slechts één schokje

Volledig scherm © RV

In ‘Familie’ heeft hij als Koen de handen vol met het psychologisch inpakken van Veronique (Sandrine André), maar thuis gaat al zijn aandacht uit naar zijn kluswerk. Sieg De Donder kan blijkbaar alles, zelfs zijn elektriciteit installeren. ‘Een huis bouwen? Ik kan dat! Onze kast aansluiten? Ook! Ik heb nog maar één schokje gekregen. Hopelijk werkt alles. Zo niet, dan is het terug met zaklamp of kaars’, deelde hij bij een foto met zijn volgers op sociale media.

‘Thuis’: Geestige Kerst

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

De zomer moet nog komen, maar ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel (Kaat) denkt al aan de kerstdagen. Zij heeft toegezegd voor ‘Ne geestige Kerst’, de nieuwe komedie van de Sven De Ridder Company die van 8 december tot 8 januari in het Fakkeltheater op de affiche zal staan. Ook te zien in de cast: Céline Verbeeck, die vooral bekend is als Keelin in ‘Nachtwacht’, maar die in 2011 ook in ‘Thuis’ een gastrol als Anja speelde. Info: svenderiddercompany.be.

’Neighbours’: Body double

Volledig scherm © belga

In Australië reageren de fans van ‘Neighbours’ verdeeld op bizar nieuws over de finaleweek die vorige week werd ingeblikt en op 1 augustus wordt uitgezonden. Een van de meer dan 20 personages die in de slotafleveringen een comeback maakt, blijkt eerder in de serie al gestorven te zijn. Toch werd Rob Mills (als Finn) opnieuw op de set verwacht. Kylie Minogue (Charlotte) was er ook bij, maar was met Jason Donovan (Scott) slechts een halve draaidag aanwezig. Voor haar overige scènes werd een body double gebruikt. Er is maar één Kylie, maar er zullen dus verschillende Charlenes te zien zijn. Het productiehuis krijgt trouwens heel wat kritiek, omdat bekend raakte dat het de ontslagvergoedingen voor de vaste cast en crew slechts voor de helft wil uitbetalen.

LEES OOK: