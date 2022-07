SOAPCHECK. Acteurs uit ‘Thuis’ en ‘Familie’ krijgen vakantiejob bij MNM en rel om ‘Neighbours’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Heel gedreven

Wat een mooie familiefoto! De voormalige ‘Thuis’-actrice Clara Cleymans bezocht samen met haar dochter Jeanne en mama Karin Jacobs de Studio 100-productie ‘40-454, waarin haar broer en ‘Thuis’-acteur Jelle nog steeds heel gedreven in aantreedt en ze zelf ook een tijd heeft meegespeeld. De emoties werden naar verluidt wel wat te heftig tijdens de scène met het brandende vliegtuig, maar gelukkig gold: eind goed, al goed.

‘Familie’: Schoonheid

‘Familie’-actrice Bab Buelens (Emma) is al helemaal in vakantiestemming want ze ging van donker naar een lichtere haarkleur. “Opnieuw gekozen voor blond”, laat ze bij de start van de zomer weten. Echtgenoot Vincent Banic, Guido in ‘Familie’, noemde haar meteen ‘mijn mooie vrouw’, maar ook andere volgers zien de nieuwe snit wel zitten en gooien met hartjes en complimenten als “Nog knapper” en “Jij staat met alles, schoonheid”.

‘Familie’: Spectaculair

VTM heeft beelden vrijgegeven die onthullen hoe het er achter de schermen aan toe ging op de set van de seizoensfinale van ‘Familie’. Op deze behind the scenes is te zien hoe Sieg Den Doncker (Koen) en Kürt Rogiers (Lars) door een security-team met stalen veiligheidsdraden werden vastgemaakt, toen ze op het dak van een gebouw stonden om er een vechtscène op te nemen. Op die manier konden ze er zeker niet afvallen. De draden werden voor de kijker natuurlijk mooi weggestopt.

Ook zijn er beelden van de sleutelscène waarbij Veronique na een spannende achtervolging met haar wagen in het water belandde. Na afloop kwam er zelfs een reuzegrote kraan aan te pas om haar wagen weer uit het water te takelen. Sommige autofreaks merkten wel op dat Veronique volgens hen in een BMW é91 was ingestapt maar met een ander model, namelijk een BMW é46, in het water reed.

‘Thuis’: De populairste

Bram Spooren in 'Thuis'

Elk jaar organiseert de fansite ThuisOnline op het einde van het soapseizoen een online poll om te ontdekken welke acteurs er bij de kijkers het meest geliefd zijn. Zo’n 2.500 fans brachten dit jaar hun stem uit. Bij de mannen was Mathias Vergels (Lowie) de voorbije edities de populairste, maar deze keer moet hij nieuwkomer Bram Spooren (Ilias) laten voorgaan. Bij de actrices wint Leah Thys (Marianne) voor Lauren Müller (Thilly) en Kadèr Gürbüz (Karin). Bij de vorige verkiezing vormden hoofdinspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) & Sam (An Vanderstighelen) het populairste koppel. Dat duo moet nu plaats ruimen voor Tamara (Tine Priem) en Bob (Christophe Haddad) als de nieuwe nummer 1. Dat die twee het voorbije seizoen met hun bruiloft voor veel romantiek zorgden, speelde wellicht mee. Voor het eerst werd er ook gestemd voor de grootste slechterik aller tijden in ‘Thuis’. Die titel ging naar de psychopatische seriemoordenaar Jacques (Peter Van de Velde), die bij de start van het voorbije seizoen werd doodgeschoten door Tim. Het personage gaat twee andere opperschurken vooraf: bad guy Chris (Danny Timmermans) en bad girl Julia (Myriam Bronzwaar), die ook een paar deugnieterijen en zelfs doden op hun geweten hebben.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Grappig en vrolijk

Charlotte Sieben

‘Thuis’-acteur Yemi Oduwale (Dries) en ‘Familie’-gezicht Charlotte Sieben (Louise) hebben deze zomer een boeiende vakantiejob, want de twee soapgezichten maken tijdens de zomerstop in de tv-studio radio op MNM. Afwisselend presenteren ze, samen met nog andere stemmen, de ochtendshow met Wanne Synnave. Voor Charlotte niet zo’n grote stap, want zij studeerde radio-journalistiek en deed eerder al een stage achter de schermen bij de zender van de openbare omroep. Toen ze onlangs te gast was bij MNM-dj Kawtar Ehlalouch liet ze zich bij het uittesten van een gezichtsmasker helemaal gaan, ook al konden de luisteraars thuis niet zien hoe vrolijk het er in de studio aan toe ging. Deze grappige foto’s tonen dat wel.

‘Thuis’: Drukke namiddag

Soapcheck

Enkele fans merkten een klein foutje op in de finaleweek van ‘Thuis’. Viv, het personage van Lynn Van den Broeck, zei in een scène eerst dat ze geen tijd meer had omdat ze die namiddag nog enkele huisbezoeken had gepland. Blijkbaar duren de namiddagen van Viv soms erg lang, want meteen daarna checkte ze haar gsm en was te zien dat het 21u08 was.

‘Neighbours’: Misnoegd

Soapcheck

In Australië is er een rel ontstaan na de uitreiking van de Logies, een soort van tv-Oscars. ‘Neighbours’, dat volgende maand na 37 seizoenen stopt, kreeg geen eerbetoon. De cast was misnoegd omdat ze tijdens de live-show niet op het podium mochten en in de zaal in een verloren hoekje zaten, waar ze amper zicht hadden op het podium. Concurrent ‘Home and Away’ werd bovendien uitgeroepen tot beste soap. De Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards vond het spektakel blijkbaar ook beschamend en liet al weten dat er in hun awardshow in januari 2023 wél aandacht wordt besteed aan de iconische reeks. De laatste en 8.902de aflevering van ‘Neighbours’ wordt op 1 augustus uitgezonden. VTM2 was vorige week nog maar toe aan episode 8.500.

‘Familie’: Veel bekeken

De bikinifoto die ‘Familie’-actrice Martine Jonckheere (65) vorige week op haar Instagram postte, had wel wat bekijks. Haar account telde aanvankelijk minder dan 300 volgers, maar sinds die post zijn dat er al meer dan 2.100. Dat is een verzevenvoudiging!

‘Thuis’: Oost west

Lynn Van den broeck (Viv)

‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck (Viv) staat deze zomer met haar soapcollega Bart Van Avermaet (Waldek) op de scène in het Fakkeltheater met de komedie ‘Oost west thuis best’. Op vakantie gaan kan ze nu dus nog niet: dat is is iets voor later. Na de reeks voorstellingen trekt ze in september samen met enkele collega’s en kijkers naar het Griekse Corfu voor de jaarlijkse ‘Thuis’-fanreis.

