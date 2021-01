Snollebollekes-zanger Rob Kemps wint Nederlandse versie ‘Slimste Mens Ter Wereld’

Kemps won het spannende finalespel met 17 seconden voorsprong. “Ongelooflijk, nondeju!”, reageerde hij na afloop. “Of op z’n oud-Hollands gezegd: de tering!” De zanger was de voorbije weken uitgegroeid tot publiekslieveling en wordt zelfs “de leukste winnaar ooit” genoemd. “Ik zag reacties als ‘hij is wel sympathiek’ of ‘hij weet stiekem best wel veel’. Normaal word ik gelauwerd om iets dat ik een beetje speel, nu krijg ik complimenten over wie ik ben. En ik durf wel te zeggen dat ik mezelf ben op tv. Dat vind ik erg leuk”, zei hij daar eerder over in een interview.