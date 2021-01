Snollebollekes-zanger Rob Kemps is topfavoriet in Nederlandse ‘Slimste Mens’: “Mensen denken snel dat ik simpel ben”

ShowbizzHet ‘Slimste Mens’-effect slaat weer toe, nu Rob Kemps (35) zijn populariteit pijlsnel de hoogte in ziet gaan. De Nederlander, bij ons vooral bekend als zanger van De Snollebollekes, doet het dan ook opvallend goed in de quiz bij onze noorderburen, en mag maandagavond aantreden in de finaleweken van de quiz. Bovendien werd hij inmiddels de lieveling van het publiek, al zou de nuchtere Rob dat zelf nooit toegeven. “Normaal word ik gelauwerd om iets dat ik een beetje speel, nu krijg ik complimenten over wie ik ben.”