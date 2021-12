Snikheet, loodzwaar en peperduur: dit zijn de nieuwe pakjes én de eerste hints voor ‘The Masked Singer’

TV Ian Thomas heeft stevig getraind voor 'DWTS'-kerstspeci­al: "Ik ben al 8 kilo afgevallen”

Vanavond zien we zes bekende gezichten terug op de dansvloer in ‘Dancing With The Stars: Merry Christmas’. Onder hen ook Ian Thomas, die helemaal klaar is voor zijn terugkeer. Corona heeft zijn lichaam veranderd, maar hij maakt zich op voor een nieuwe start. Hij is openhartig over zijn fysieke transformatie tijdens corona en geeft mee dat hij al 8 kilo is afgevallen.

