Snelle of Lars? Bekijk hier de trailer van de Netflix-documentaire ‘Snelle: Zonder jas naar buiten’

“Lars of Snelle?”, dat is de hamvraag. Achter het imago van Snelle schuilt de soms eenzame Lars Bos (25) die uitgroeide tot een van Nederlands grootste artiesten van deze tijd. In deze openhartige documentaire zien we hoe hij als een underdog in een zeer korte periode door zijn eerlijke en oprechte muziek de harten van duizenden fans verovert. Een jongensdroom die werkelijkheid wordt en een voorbeeld voor de hedendaagse jeugd die droomt om van muziek te kunnen leven en anderen te inspireren met hun liedjes.