'Slimste Mens' vanavond voor het eerst in lege studio

"We zullen eenmalig in een lege studio quizzen, maar de juryleden Jan Jaap van der Wal en Bart Cannaerts zorgen voor een heel intieme sfeer", aldus persverantwoordelijke Lies Maesschalck. "De beslissing kwam er meteen na de tweede lockdown, nadat we eerder al de opnames hadden vervroegd om de avondklok te respecteren." Morgen zal er één koppel komen supporteren: Robert en zijn vrouw. "Dat is een creatieve oplossing van Erik Van Looy. Robert heeft wellicht de luidste en meest aanstekelijke lach van West-Europa, en zal er elke dag bij zijn. En dankzij ons strenge coronbeleid op en naast de set kunnen we nadien telkens toch twee kleine publieksbubbels ontvangen."