‘Slimste Mens’-nieuwkomer Esther Nwanu had vreemde ervaring op kot: “Plots stond er een man in m'n slaapkamer”

“Tijdens m’n eerste jaar was er een probleem met de voordeur van ons kotgebouw”, vertelt de radiopresentatrice. “Die viel een tijdje niet meer in het slot, waardoor hij soms wagenwijd bleef openstaan. In die periode sloot ik ook m’n slaapkamer niet af. Toen ik op een nacht in m’n bed lag, vloog de deur van m’n kamer plots open. Ik zie een schim en zeg: ‘Uhm, hallo.’ ‘De deur van je gebouw staat open, da’s gevaarlijk’, begint die persoon te roepen. Waarop ik antwoord: ‘Oké, wil je dan de deur op slot doen als je straks weggaat?’ Hij vertrok meteen en ik viel weer in slaap. Pas enkele uren later besefte ik dat dit best een gevaarlijke situatie had kunnen zijn.”