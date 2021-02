Slechtziende en autistische Maxine uit ‘Kinderziekenhuis 24/7’: “Ik durf gerust te zeggen dat ze tot haar achtste een klein terroristje was”

TVMaxine (14) is bijna blind, heeft autisme en een groeistoornis. Maar bovenal beschikt dit meisje over een enorme levenslust én zangtalent, zagen we in ‘Kinderziekenhuis 24/7’ op Eén. Gehuld in een prinsessenjurk neemt Maxine ons, samen met haar mama, mee in haar wereld, één vol fantasie. De realiteit is vaak een stuk minder rooskleurig. “Maxine was drie toen ze - door een foutje in de hersenen - stopte met groeien. Ze mat toen 79 centimeter.”