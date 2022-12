“Slechts één tip hoeft doorslaggevend te zijn”: 150 kijkers melden zich aan in de zoektocht naar de erfgename van juweliersvrouw Hilda Verlaenen

TV Zo werd Karen Damen de grootste fan van Sandra Kim: “Ik heb nog altijd spijt”

Dat Karen Damen (48) al jarenlang een grote fan is van Sandra Kim (50) is geen geheim. Maar in ‘James De Musical’ verklapt ze hoe haar voorliefde voor het Eurovisiesongfestival begon en uitgroeide tot een trauma. “Op de dag dat Sandra Kim de wedstrijd won, deed ik mijn plechtige communie. Ik werd histerisch.”

14 december