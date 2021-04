Slechts één steal en moeilijke knopen die doorgehakt worden: zij schopten het tot in de battles in ‘The Voice Van Vlaanderen’

Team Niels

Team Niels kwam vandaag niet één, maar wel twee keer aan bod met telkens drie kandidaten die streden voor een begeerd plaatsje in de battles. De eerste drie die het tegen elkaar opnamen waren de zwangere Jennifer, de muzikale Lisa en de gevoelige Sinay.

Hopelijk ging het niet over coach Niels toen Jennifer uit volle borst ‘Ik Leef Niet Meer Voor Jou’ van Marco Borsato zong. De mama in spe schopte het jammer genoeg niet tot de Battles.

Lisa haalde alles uit de kast met ‘Diamonds’ van Rihanna. Ze hoopte met haar knallende versie het muzikale hart van Niels te veroveren. Helaas was het niet genoeg om door te stoten naar de battles.

Tijdens haar Blind Audition was het dansen geblazen met Sinay. Nu toonde ze haar gevoelig kantje met ‘Why I Love You’ van MAJOR. Dat heeft duidelijk gewerkt, want Sinay is al zeker van haar plekje in de battles.

In de tweede lading kandidaten van Team Niels streden Nanou, Marie en Elise om een plekje in de battles. Wie het haalde? Dat ontdek je hieronder.

Nanou streed voor haar plaats in de Battles met het breekbare ‘Is That Allright’ van Lady Gaga, een nummer dat ze ooit op haar trouw wil zingen en nu al op het podium een keer oefende. Dat kon Niels zeker bekoren want hij nam Nanou mee naar de battles.

Marie voelde de druk! Al bijna heel haar familie deed mee aan ‘The Voice Van Vlaanderen’, dus ze wil de familie-eer hoog houden. Ze bracht een straffe Knockout met ‘Bellyache’ van Billie Eilish, maar kon toch geen plekje in de battles veroveren.

Elise bracht swing naar ‘The Voice Van Vlaanderen’. Ze streed voor haar plaats in Team Niels met ‘All About That Bass’ van Postmodern Jukebox Version. Jammer genoeg voor Elise kreeg ze geen plekje in de battles.

Team Natalia

Natalia zette vanavond weer drie straffe stemmen tegenover elkaar. De keuze was dan ook moeilijk om te maken.

Miek kwam speciaal voor haar Knockout vanachter de piano. Ze streed voor haar plaats in ‘The Voice Van Vlaanderen’ met ‘One Last Time’ van Ariane Grande, maar het was net niet goed genoeg om naar de battles te gaan.

Arno smijt zich voor zijn Knockout helemaal met ‘Pillowtalk’ van Zayn. Jammer genoeg kon hij het hart van Natalia niet veroveren, ondanks zijn volle overgave.

Amy gaat voor haar Knockout de gospeltoer op. En hoe! Ze knalt zich met het waanzinnige ‘Oh Happy Day’ van The Edwin Hawkins Singers tot in de battles.

Team Koen

Coach Koen zette voor deze Knockout alleen maar mannen tegenover elkaar. Elk met hun eigenheid en sterke versies van nummers die ze zelf kozen.

Toon ging voor zijn Knockout de gevoelige én hoge kant op. Hij bracht het gevoelige ‘Dancing On My Own’ van Calvin Scott. En of dat volstaat om in de race te blijven in ‘The Voice Van Vlaanderen’. Hij verovert met glans zijn plekje in de battles.

Reinier was duidelijk niet van plan om het coach Koen makkelijk te maken. Voor zijn Knockout bracht hij een betoverend mooie cover van ‘I Hope That I Don’t Fall In Love With You’ van Tom Waits. Koen besloot om hem niet mee te nemen naar de battles, maar dat was buiten de wil van Niels gerekend. Die stal Reinier maar al te graag van Koen. Joran - die in de vorige aflevering door Niels gestealed werd - mocht dan weer doorschuiven naar Team Laura.

Daar zijn Christophe en zijn gitaar weer op het podium van ‘The Voice Van Vlaanderen’! Voor zijn Knockout koos hij voor ‘Ho Hey’ van The Lumineers. Jammer genoeg bracht het hem geen plek in de battles op.

Team Tourist LeMC

Ook Tourist maakte het zichzelf niet gemakkelijk vanavond. Zijn ijzersterke kandidaten gaven het beste van zichzelf om een plekje in de battles te veroveren. Uiteindelijk moest Tourist toch de moeilijk knoop doorhakken.

Ook voor haar knockout kiest Lieke een Nederlandstalig nummer. Met ‘Als Het Avond Is’ van Suzan & Freek vecht ze voor haar plekje in ‘The Voice Van Vlaanderen’. Helaas voor Lieke weet ze zich niet door te stoten naar de battles.

Geen instrument deze keer voor Ilias. Voor zijn Knockout bracht hij ‘Thank You Next’ van Ariana Grande. Hij moest duidelijk niet onderdoen voor de popdiva! En ook niet voor de andere twee kandidaten want Ilias weet een plekje te veroveren in de battles.

Fien zorgde tijdens haar Knockout voor kippenvel met het wondermooie ‘Love Is All’ van The Tallest Man On Earth. Toch trekt coach Tourist niet met Fien naar de volgende ronde van ‘The Voice Van Vlaanderen’.

