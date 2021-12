Slecht weer? Duik gezellig in je zetel voor deze nieuwe streamingtoppers

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. We vullen onze Kijkgids onder meer aan met de spannendste bankroof aller tijden in ‘De Kraak’ (Streamz), historische pracht in ‘The Last Duel’ (Disney+) en een komische feelgoodserie over vier vriendinnen met ‘Harlem’ (Prime Video). Dit is onze streaming top 5!

1. ‘De Kraak' - Grootste bankroof aller tijden (Streamz)

Twintig jaar na ‘Ocean’s Eleven’, een echte heistklassieker, blaast Streamz het genre nieuw leven in met de grootste bankroof aller tijden in ‘De Kraak’. Met Gene Bervoets, Koen De Graeve , Ann Miller en Ella-June Henrard - George Clooney, Brad Pitt en Matt Damon vielen allicht iets te duur uit - verzamelde de streamingdienst heel wat talent van eigen bodem. De hoofdrol is echter weggelegd voor rijzende ster Tijmen Govaerts (27), die eerder al te zien was in kleine rollen in ‘Girl’ en ‘Kom hier dat ik u kus’. Janus en Lennert Coorevits van The Compact Disk Dummies leveren de volledige score van de serie. In de achtdelige Streamz Original vertolkt Govaerts de 20-jarige Jeremy Peeters, een geniale computernerd die in anonimiteit leeft en nooit met het gerecht in aanraking is gekomen. Wanneer hij als IT-student een hackerswedstrijd wint, wordt hij benaderd door Allidor (Bervoets), de leider van een oplichtersbende. Met Jeremy’s hulp wil de bende 350 miljoen buit maken door een grote bank in Frankfurt digitaal te kraken.

Benieuwd hoe dit afloopt? Volg ‘De Kraak’ nu op Streamz

2. ‘The Power of the Dog’ - Strakke western (Netflix)

Jane Campion verfilmde het gelijknamige boek van Thomas Savage tot deze geweldige western, met onder meer Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst in de hoofdrollen. Cumberbatch waant zich een dominante, maar charismatische rancher. Hij probeert de nieuwe vrouw van z’n broer en haar tienerzoon te intimideren, tot er lang verborgen geheimen opduiken. De film is een coproductie tussen Nieuw-Zeeland, Australië, Canada, de VS en het VK.

‘The Power of the Dog’ - nu te zien op Netflix

3. ‘The Last Duel' - Historisch epos (Disney+)

Het langverwachte historische epos van Ridley Scott is er! ‘The Last Duel’ is een aangrijpend verhaal over verraad en wraak tegen de wreedheid van Frankrijk in de veertiende eeuw. De twee voormalige vrienden Jean de Carrouges en Jacques Le Gris worden elkaars vijanden nadat Carrouges Le Gris ervan beschuldigt zijn vrouw te hebben verkracht. Scott haalt met Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer en Ben Affleck een zinderende sterrencast voor zijn lens.

‘The Last Duel' - nu te zien op Disney +

4. ‘14 Peaks: Nothing Is Impossible' - Stevige bergmissie

Nimsdai Purja is een onverschrokken Nepalese bergbeklimmer. Hij waagt zich aan een schijnbaar onmogelijke opdracht: alle veertien bergtoppen van boven de 8.000 meter beklimmen, en dat in amper zeven maanden tijd. Samen met een team bekwame sherpa’s verkent hij onder meer de Mount Everest en de K2. Zijn spannende avonturen kan je volgen in deze boeiende documentairefilm die een toonbeeld is van moed, doorzettingsvermogen en het verleggen van grenzen.

‘14 Peaks: Nothing Is Impossible' - nu te zien op Netflix

5. ‘Harlem’ - Ambitieuze vriendinnen (Prime Video)

Deze gloednieuwe komische reeks volgt Camille, Tye, Quinn en Angie: vier stijlvolle, ambitieuze hartsvriendinnen. Ze leven in Harlem, het mekka van de zwarte cultuur in Amerika. Elk met hun eigen achtergrond en verwachtingen groeien de grappige twintigers door naar de volgende fase in hun leven. Drama, carrières, relaties en grote stadsdromen: ‘Harlem’ heeft alles om uit te groeien tot de perfecte feelgoodreeks.

‘Harlem' - nu te zien op Prime Video

