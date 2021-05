Slecht nieuws voor Sylvia uit ‘Leef!’: “Maar ik geef me niet gewonnen”

TV Straffe fictie­reeks ‘It's A Sin’ vanaf vandaag op Canvas

5 mei Vanavond pakt Canvas uit met een gloednieuwe reeks, met onder meer ‘Years & Years’-muzikant Olly Alexander in de hoofdrol. De vijfdelige serie ‘It’s a Sin’ volgt drie jonge homoseksuele mannen die geconfronteerd worden met hiv en aids. De reeks was eerder dit jaar al in Groot-Brittannië te zien en deed daar heel wat stof opwaaien door de expliciete scènes.