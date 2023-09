Slag om de kijkcijfers start in mineur, met dank aan het mooie terrasjesweer

TV Amandine emotioneel op ‘Love Island’ over breuk met Jules: “Ik raakte mezelf kwijt”

De 21-jarige Amandine veroverde vorig jaar het hart van Jules in ‘Love Island’, maar helaas kwam het sprookje vier maanden geleden tot een abrupt einde. Deze keer zoekt de fotografe opnieuw de liefde in de ‘Love Island’-villa, maar haar hartzeer blijft nazinderen. Zo vertelt ze zelf in de aflevering, die nu te zien is op Streamz.