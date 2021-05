Slachtoffers Dutroux willen niet meewerken aan Amazon-reportage: “Nog voor geen 50.000 euro”

In augustus 1996 worden Sabine Dardenne en Leatitia Delhez bevrijd uit de gruwelkelder van kinderbeul Dutroux, helaas kwam voor Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks alle hulp te laat. Een misselijkmakende gebeurtenis in de Belgische geschiedenis, die Amazon nu in een reportage wil gieten. Daarvoor hoopte de streamingdienst op een samenwerking met de twee overlevende slachtoffers, Sabine en Leatitia. “Ik heb een mail van vier lijntjes gekregen met de vraag of Sabine zou willen meewerken. Ze zou daarvoor een vergoeding krijgen, maar voor Sabine is en blijft het nee”, laat haar advocaat weten. “Nog voor geen 50.000 euro wil Sabine nog iets over Dutroux kwijt. Na het assisenproces heeft zij dat drama van zich afgeschreven in een boek (“Ik was 12 en ik fietste naar school”, red). En daarmee is de kous wat haar betreft voor eens en voor altijd af.”