Slaan Elise en Ralph de bal mis in ‘Paradijs Zoekt Personeel’? “Erg ongepast gekleed”

Elise maakt een goeie indruk bij de eigenaars. “Elise was zeer professioneel”, klinkt het. Ralph daarentegen maakt een minder goeie indruk. “Ralph was erg ongepast gekleed. In een luxe resort heb je een professionele outfit nodig.” Vervolgens wordt de tafel van de eigenaars wat uit het oog verloren. “Ze kwamen nooit bij ons terug om hallo te zeggen of om ons te vragen hoe het eten was. En daarna verdwenen ze.”