Siska Schoeters klapt uit de biecht: “Denk je echt dat de luisteraars de plaatjes kiezen?”

TV Siska Schoeters (38) werkt én komt tot rust aan haar vijver: “Eindelijk geleerd om blij te zijn met wie ik ben”

12 juli Ongeveer een miljoen mensen hebben vorige zaterdag geluisterd naar 'De vijver van Siska' en de kans is groot dat het er deze ochtend evenveel zijn. Siska Schoeters, het meisje van Studio Brussel, is in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot één van de madammen van Radio 2. Ook wanneer ze niet werkt, gaat het goed met haar: "Ik heb op mijn 38ste eindelijk geleerd om blij te zijn met wie ik ben."