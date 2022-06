Simon Cowell wil een comeback van ‘X Factor’: “De tijd is rijp”

Het laatste seizoen van ‘X Factor’ werd uitgezonden in 2018. In totaal was de reeks veertien jaar lang op de buis te zien. In 2019 kreeg de talentenjacht wel nog twee spin-offs. De zangwedstrijd betekende voor veel artiesten alvast het begin van hun carrière. Denk bijvoorbeeld maar aan James Arthur, Leona Lewis en Little Mix. Ook zetelden er al verschillende bekende gezichten in de jury van de wedstrijd. Naast Simon Cowell mochten ook Robbie Williams, Cheryl, Gary Barlow, Nicole Scherzinger en Sharon Osbourne zich al jurylid van ‘X Factor’ noemen. In 2021 werd de reeks door ITV uiteindelijk van de buis gehaald.

Comeback

Simon Cowell zou echter aan het dromen zijn van een comeback. Volgens het Britse ‘The Mirror’ wil het jurylid de show in 2023 weer op tv. “Het is het juiste moment. Het is echt heel spannend allemaal”, aldus een bron. “Iedereen die erbij betrokken is, kan niet wachten om aan de slag te gaan.” De Britse website stelt ook dat Cowell momenteel in gesprek is met verschillende zenders. Het is dus mogelijk dat de zangwedstrijd in de toekomst niet langer op ITV te zien zal zijn.

De insider in kwestie zei verder ook nog dat de productie wellicht al “eind dit jaar” van start zou kunnen gaan. Daarnaast wil Simon de “magie uit de beginjaren van de reeks weer tot leven brengen”. “De focus zal voornamelijk op de wedstrijd liggen. De rest is minder belangrijk.” De geruchten over een mogelijke terugkeer van ‘X Factor’ doen wel al langer de ronde. In april raakte al bekend dat Simon Cowell plannen had om de show weer tot leven te wekken. “‘X Factor’ is verre van dood. Volgens Simon had de show gewoon een kleine pauze en vervolgens een restyling nodig”, aldus een bron in een interview met ‘The Sun’.

