Simon Cowell doet stap opzij en geeft tv-baan op “Meer tijd met familie doorbrengen”

TV Netflix geeft eerste beelden vrij van langver­wacht tweede seizoen 'The Witcher’

De kijkers van ‘The Witcher’ hebben er lang op moeten wachten, maar nu wordt hun geduld beloond: Netfilx lanceerde vandaag de eerste beelden van het langverwachte tweede seizoen. In het nieuwe hoofdstuk is Geralt of Rivia (Henry Cavill) ervan overtuigd dat Yennefer om het leven is gekomen tijdens de ‘Battle of Sodden’. Hij brengt prinses Cirilla (Freya Allen) vervolgens naar de veiligste plek die hij kent: zijn ouderlijk huis Kaer Morhen. Terwijl de koningen, elfen, mensen en demonen van de verschillende continenten strijden voor heerschappij, moet Geralt prinses Cirilla tegen nog iets veel gevaarlijkers beschermen: de mysterieuze kracht die in haar schuilt...

29 oktober