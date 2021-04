Simon begint aan ‘The Voice’-Battles bij team Natalia: "Bewijzen dat Koen voor mij had moeten kiezen"

TVMet zijn surferlooks, gitaar om de nek en korrel in de stem valt Simon Van Cant (27) al van bij het begin op in 'The Voice'. Toch start hij vanavond aan de battles niet bij zijn eerste coach Koen Wauters, maar bij Natalia. De Kempense kon haar favoriet bij hem wegsnoepen. "Ik was teleurgesteld dat Koen me niet koos", geeft de sportleraar toe, maar hij ziet er intussen het voordeel van in. “Natalia is prestatiegericht. Bij haar kom je niet langs om zomaar een uurtje te zingen.”"