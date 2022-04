Sien verbaast alle coaches in ‘The Voice Kids’ met ruig nummer

TV ‘James de musical’ wint award tijdens internatio­na­le tv-beurs in Cannes

In ‘James de musical’ op Play4 verraste James Cooke (37) acht weken lang een bekend gezicht door hem of haar te trakteren op een musical over diens leven. Dat deed hij met een lach en een traan, maar vooral met heel veel show. Iets wat ze duidelijk ook in het buitenland hebben opgemerkt: het programma won dinsdagavond een award tijdens een internationale tv-beurs in Cannes.

5 april