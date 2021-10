Sieg De Doncker gaat in nieuw tv-programma op zoek naar hét interieurtalent van 2021: “Ik heb veel bijgeleerd”

TVIn het nieuwe VTM-programma ‘Interieurtalent gezocht met vtwonen’ gaan vanaf zaterdag tien Nederlandse en Vlaamse finalisten de strijd met elkaar aan om hét interieurtalent van 2021 te worden. Sieg De Doncker (32) neemt de presentatie op zich. En dat is een meerwaarde voor hem nu hij samen met zijn vriendin Maureen Vanherbergen (33) een eigen huis aan het bouwen is. “Al had ik vroeger totaal niets met interieur” lacht Sieg. We stellen bovendien de deelnemers van ‘Interieurtalent gezocht met vtwonen’ aan je voor.

Tien interieurfanaten uit Nederland en België nemen het in acht afleveringen tegen elkaar op in een spannende afvalrace. Wie heeft het juiste gevoel voor stijl, wie is er op de hoogte van de laatste woontrends en weet alles perfect te combineren? De vakjury, bestaande uit interieurstylist Frans Uyterlinde en interieurfotograaf Muk van Lil, beoordeelt en kiest hét interieurtalent van 2021. “Toen ze me enkele jaren geleden vroegen voor ‘Een frisse start met vtwonen’ heb ik eerlijk gezegd aan de programmamakers dat ik totaal niets had met interieur. Gelukkig hadden ze gewoon iemand nodig die het programma leuk aan elkaar kon praten en hier en daar een zware verhuisdoos kon verplaatsen.” (lacht)

Dure smaak

En nu zit Sieg opnieuw in een gloednieuw interieurprogramma. “Ik heb veel bijgeleerd. Maureen en ik zijn een nieuwbouw aan het zetten en tijdens de lockdown ben ik begonnen aan een salon- en eettafel. Het is niet om te stoefen, maar ze zijn écht mooi geworden. Gaandeweg heeft het totaalconcept van interieur me geprikkeld. Wat mijn stijl is? Ik denk niet dat er een bepaald woord voor is, maar ik hou van minimalistisch en pastelkleuren. Gelukkig heeft Maureen dezelfde smaak. Al is het wel een dure.” (lacht)

Quality time

Maar Sieg is er ook niet bang van om de handen uit de mouwen te steken. “Toen ik geen werk had tijdens de coronaperiode, had ik mezelf voorgenomen om in ons huis de elektriciteit en vloerverwarming te leggen dus het is vrij druk. Ik zal dus blij zijn als het januari is. Wat quality time met m’n dochter Nelle (3 maanden), want ze wordt zo snel groot. Alle clichés kloppen.”

Voor Sieg is het ook uitkijken naar maandag, dan staat zijn tweede draaidag op de set van ‘Familie’ gepland. “Ik kan er natuurlijk niet veel over zeggen, maar het wordt een heel spannende dag vol actie. Ik was geen ‘Familie’-kijker dus ik heb me serieus moeten inwerken. Er gebeurt nogal veel in de familie Van den Bossche.’ (lacht)

Dit zijn de 10 finalisten: Kim Wiebring (34) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “Ik kan eigenheid in een interieur kan brengen. Met een beetje durf (maar zonder ‘circus’) iets creëren wat bij iemand past. Het mixen van stijlen en toch één geheel creëren. Dát kan ik. Ik volg niet klakkeloos trends, maar kijk naar waar ik oprecht blij van word en wat bij mij past als persoon: items waar ik naar kan blijven kijken, stijlen uit verschillende periodes en gebieden, en kleuren, prints en materialen uit mijn kledingkast.” Isabelle Vermeersch (35) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “Met interieurprojecten is het mijn doel mensen in een serene gemoedstoestand te brengen en een gelukkige plek te creëren. Mijn liefde voor authenticiteit en duurzaamheid staat altijd centraal. Daarom selecteer ik elk stuk zorgvuldig door bijvoorbeeld de achtergrond ervan te leren kennen.” Eva Otte (26) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “Mijn stijl is een mengeling van nieuwe stukken aangekleed met tweedehands vondsten. Dat vind ik het meest karakter én originaliteit aan een woning geven. Van oud en nieuw een samenhangend geheel creëren is mijn troef.” Yasmina Karraz (38) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “Mijn stijl? Midcentury meets Japandi met een tikkeltje ethnische vibes door mijn Noord-Afrikaanse roots. Een beetje een ik-kan-niet-kiezen-stijl, dus. Het is een uitdaging om stijlen te combineren en ervoor te zorgen dat ze ondanks hun verschillen tot een harmonieus geheel komen. Ik ben absoluut geen professional maar geloof wel dat het in mijn vingers zit.” Jellina Detmar (36) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “We wonen in een woonboerderij die we geheel naar eigen smaak hebben ingericht. Ik houd ervan om dingen te veranderen in huis: verven, per seizoen restylen of het interieur een nieuwe sfeer geven die bij een thema past.” Koen Vonk Noordegraaf (22) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “Ik ben constant bezig met het veranderen van mijn interieur. Hiervoor ontdek ik de mooiste woontrends en probeer ik graag nieuwe dingen uit. Helaas heb ik niet het geld om alles te kunnen kopen wat ik wil, waardoor ik vaak op zoek ben naar goedkope en creatieve oplossingen.” Sam Everaerts (30) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “Veel van mijn vrienden hebben onlangs een huis gekocht. Meerdere keren kreeg ik de vraag: help je ons met inrichten? Het slokt me helemaal op om met ze mee te denken, spullen uit te kiezen en toch ook een beetje mijn eigen stijl erin te krijgen.” Monique de Wilde (40) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “Ik ben helemaal in mijn element als ik met interieur en styling bezig ben. Echt een stijl neerzetten, daar word ik zo blij van! Mijn motto is: gewoon ervoor gaan.” René Kemper (38) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “Met mijn muzikale en grafische achtergrond, ontwerpskills en visualisatiekennis heb ik een brede ervaring met vorm, kleur en textuur. Met die ervaring heb ik ons huis zelf laten verbouwen en opnieuw ingedeeld, aangekleed en weer gefinetuned.” Samantha Olfers (32) Volledig scherm 'Interieurtalent Gezocht' © vtwonen “Ik vind het belangrijk om mensen gelukkig te maken met hun huis door styling op de juiste manier toe te passen. Het is daarbij belangrijk om te weten hoe een ruimte wordt gebruikt. Van elk interieur is iets leuks te maken. Of je nu op 50 m2 of in een kasteel woont, met styling kun je alles sfeervol maken!”

‘Interieurtalent gezocht met vtwonen’: vanaf zaterdag 23 oktober om 18u20 bij VTM.

