Sieg De Doncker duikt onverwachts op in 'Familie'

Op het eerste gezicht lijkt hij de ideale schoonzoon: sociaal en empathisch. Maar Koen heeft ook een duister kantje. Hij was het namelijk die Lars enkele dagen voor zijn huwelijk heeft ontvoerd. “Koen zal de gemoederen stevig doen oplaaien”, vertelt Sieg over zijn personage. “Hij wordt een serieuze stoorzender, want de ontvoering van Lars is nog maar een eerste zet. Toen ik het scenario las, wist ik meteen dat deze rol me ligt. Het voelde goed en ik was helemaal mee met het verhaal.” De Doncker verscheen eerder dit jaar ook al een keer in de telenovelle 'Lisa' en brak zo'n tien jaar geleden door als een van de 'Helden' in het gelijknamige Ketnet-programma.