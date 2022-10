Showrunner openhartig over tweede seizoen ‘House of the Dragon’: “We nemen de kritiek over donkere scènes zeker mee”

TVOndanks het grote succes van het eerste seizoen van de HBO-serie ‘House of the Dragon’ , gaan de producenten voor het nieuwe seizoen toch iets anders te werk gaan. In een interview met ‘Hollywood Reporter’ vertelt showrunner Ryan Condal over welke lessen uit het eerste seizoen zullen toegepast worden op het tweede.

“Er zijn een miljoen kleine dingen die je leert tijdens het maken van een eerste seizoen”, vertelt Condal. “We hebben tien afleveringen gemaakt en ze waren buitengewoon moeilijk. Ik ben dan ook van plan om die lessen te gebruiken in het tweede seizoen.” Hij vertelt ook dat het wonder van het tweede seizoen van ‘House of the Dragon' is dat ze werken met een geweldige cast en crew: “Het schrijven is zoveel makkelijker omdat je schrijft voor een geweldige cast die de rollen belichaamt. Het zijn driedimensionale personages en het maakt hun verhaal zoveel gemakkelijker te vertellen omdat ze al belichaamd zijn en daardoor is het een plezier om een script te schrijven”, aldus de showrunner.

Volledig scherm Matt Smith als Daemon Targaryen in 'House of the Dragon' © Photo News

Donker beeld

Een veel geuite kritiek op het eerste seizoen van de serie, was dat de show er met momenten te donker uitzag. Niet alleen in de extreem donkere zevende aflevering, maar in veel scènes doorheen het seizoen. Op de vraag of die “sombere” uitstraling van het eerste seizoen opnieuw zal worden gehanteerd in het tweede seizoen, reageert Condal: “De visuele continuïteit van de show is zeker iets waar we naar zullen kijken. Het is wel wat lastig want het zag er tijdens het maken van de serie geweldig uit tijdens de montage en ook op mijn televisie. Maar het probleem met streaming en televisie is dat mensen de serie op miljoenen verschillende schermen en opstellingen over de hele wereld bekijken. En niet zomaar op een bioscoopscherm zoals bij film. Het is moeilijk om rekening te houden met ieders schermen. De show kan er dus heel anders uitzien dan wat wij zagen, goedkeurden en uitbrachten”, aldus Condal.

Maar Condal bekijk het wel positief. Hij is ervan overtuigd dat er voor het tweede seizoen rekening zal gehouden worden met de kritiek omtrent het eerste seizoen: “We denken na over hoe we het beter kunnen doen. De feedback is zeker gehoord. Ik snap het. En we willen dat de show een geweldige kijkervaring is voor iedereen.”

Vier seizoenen

Op de geruchten dat het verhaal vier seizoenen zal tellen, reageert de showrunner voorlopig nog wat vaag: “Ik ben erg gefocust op de tien afleveringen die nu voor me liggen. Er komt zeker meer verhaal na seizoen twee. Maar koningen en koninginnen komen en gaan. De vraag is dus minder waar dit verhaal eindigt en meer waar het doek valt. Omdat het een doorlopende geschiedenis is, die onderweg wordt geschreven”, aldus Condal.

