SHOWBITS VIDEO. Verdwijnen er personages in het nieuwe seizoen van ‘Lisa’?

HLN Drive Ben je aan een nieuwe auto toe? Deze modellen schitteren dit najaar in de showrooms

3 september Het najaar is voor de automerken in ons land traditioneel de opbouw naar het autosalon, dat dit jaar hopelijk terug plaatsvindt. Daar horen natuurlijk ook wat nieuwe modellen in de showrooms bij. HLN Drive somt de meest interessante wagens op die je dit najaar al kan gaan bekijken.