SHOWBITS VIDEO. “De Vlaamse televisie brengt nog altijd te weinig diversiteit”

SHOWBITS VIDEO. Is ‘The Best Of’ de nieuwe ‘Liefde voor Muziek’?

31 augustus Vanaf vanavond kan je op VTM kijken naar het gloednieuwe muziekprogramma ‘The Best Of’. In de eerste aflevering coveren verschillende artiesten de beste nummers van de Kreuners. Een format dat ons toch bekend voorkomt... Desna en Senne maken samen met Kreuner Walter Grootaers de vergelijking in deze Showbits.