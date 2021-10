Showbits op bezoek in Château Planckaert: “Zonder Junior gaat het niet vooruit”

ShowbitsNu zondag start op Eén het derde seizoen van ‘Château Planckaert’, over de avonturen van Eddy. Christa en hun kinderen in Frankrijk. De verbouwing van hun kasteel verloopt moeizaam en heeft al flink wat vertraging opgelopen. Door corona, maar ook door het zware ongeval van Junior. Showbits stuurde een reporter naar Lurcy-Lévis om een stand van zaken op te maken. Samen met Eddy, Christopher en Francesco blikken we ook vooruit op het nieuwe seizoen. En de Planckaerts zouden de Planckaerts niet zijn, als ook dat niet wat chaotisch in de soep draait. Bekijk het in een nieuwe Showbits Video.