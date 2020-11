SHOWBITS. Evi Hanssen viert 42ste verjaardag en Linde Merckpoel leert haar buren kennen

TV De kantelmo­men­ten van Herman Van Dender: “Gelukkig kon ik prins Laurent overtuigen om zijn bruids­taart niet met een zwaard te snijden”

5 november Of hij nu werkt met biscuit, chocolade of ijs: alles wat ‘Bake Off’-jurylid Herman Van Dender (57) maakt, valt in de smaak – ook bij de celebs. Zo mocht first lady Melania Trump al eens van zijn lekkernijen proeven. De chocolatier-patissier uit Brussel heeft door zijn werk al een groot stuk van de wereld kunnen zien, en hij werd op amper vijf jaar tijd hofleverancier. “De meesten doen daar tientallen jaren over.” Geen wonder dus dat hij niet meteen stond te springen om mee te doen aan ‘Bake Off’: “Ik wilde geen programma dat misschien zou spotten met dingen of ze in het belachelijke zou trekken.”