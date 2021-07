Shonda Rhimes breidt exclusieve Netflix-deal uit

‘Grey’s Anatomy’, ‘How to get away with murder’, ‘Bridgerton’ ... Het zijn maar enkele van de populaire tv-reeksen waar Shonda Rhimes de hand in had. Zowat alles wat de Amerikaanse producente en regisseur aanraakt, lijkt in goud te veranderen. En daar wil Netflix begrijpelijk mee van profiteren. In 2017 sloot de streamingdienst al een exclusieve deal met Rhimes, haar productiebedrijf Shondaland en mede-producente Betsy Beers. Nu de initieel afgesproken vier jaar afgelopen zijn, heeft Rhimes haar contract verlengd én uitgebreid. Niet alleen zal ze tv-reeksen voor Netflix gaan maken, maar ook films, games en virtual reality. Bovendien sloot Rhimes ook een deal over merchandise en live evenementen. In november komt er zo’n eerste evenement in de vorm van een ‘Bridgerton’-bal in Londen.