Shania Gooris (22) over perverte berichten op sociale media: “Ik heb al zeker duizend piemels gezien”

Showbits “Leeuw met smetvrees, kan dat Bart De Wever zijn? En Tovenaar met vervloekt verleden, dat moet prinses Delphine zijn”

The game is on. Nadat VTM als dagen teasers voor het nieuwe seizoen van ‘The Masked Singer’ lost, deelt de zender nu ook de eerste beelden van acht pakken uit de show. Prachtige kostuums en personages: Leeuw, Tovenaar, Hippo, Raaf, Skiwi, Foxy Lady, Minotaurus en Kolonel Mops. Naar hun zangkwaliteiten hebben we nog het raden, maar de vele duizenden fans kunnen wel al beginnen meespeuren. Ook Desna en Senne wagen zich aan een eerste pronostiek. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

13 januari