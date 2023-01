Shania Gooris (22) over perverse berichten op sociale media: “Ik heb al zeker duizend piemels gezien”

TV Sarah Jessica Parker verrast fans van ‘And Just Like That...’: Carrie loopt hand in hand met oude vlam

De opnames van de ‘Sex and the City’-spin-off, ‘And Just Like That’, zijn volop aan de gang. Maar actrice Sarah Jessica Parker (57) kan het alvast niet laten een tipje van de sluier op te lichten. Ze deelt op Instagram enkele foto’s van haar personage Carrie, die hand in hand wandelt met een oude bekende. Niemand minder dan haar ‘oude vlam’ Aidan, gespeeld door John Corbett (61), maakt zijn opwachting in de reeks.

16 januari