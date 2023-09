TV ‘The Big Bang’, het nieuwe programma van Cop­pens-broers zal ongewild eerst in Nederland te zien zijn

De gloednieuwe show ‘The Big Bang’, van Mathias (45) en Staf Coppens (42) zal eerder te zien zijn in Nederland dan in België. Dat was niet de bedoeling. De Nederlandse zender SBS6 heeft last minute een programmawijziging doorgevoerd, waardoor het programma al vanaf 14 september op antenne gaat.