‘Sex Education’-actrice Simone Ashley strikt hoofdrol in hitreeks ‘Bridgerton’

TV "Mijn ambitie? Broadway": na passage in Hollywood wil Sinay ook indruk maken in ‘The Voice’

12 februari Ze stond al op een filmset met 'Star Wars'-ster Adam Driver en de Franse actrice Marion Cotillard, en vanavond wil Sinay Bavurhe (22) uit Antwerpen het podium van 'The Voice' veroveren. "Ik was lang te onzeker om me in te schrijven", vertelt ze. Maar daar bracht Adam Driver hoogstpersoonlijk verandering in.