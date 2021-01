‘Sex Education’-acteur Asa Butterfield bevestigt tijdsprong in het derde seizoen

Brutaler geworden

Om fans van de reeks toch een beetje uit hun lijden te verlossen, heeft Asa Butterfield nu een kleine sneak peek gegeven in een recent interview met The Guardian. Zo vertelde hij dat het derde deel niet naadloos aansluit op het tweede seizoen, maar dat er een tijdsprong zal plaatsvinden. “Otis is terug op school, maar hij heeft andere zaken aan zijn hoofd. Hij is wat volwassener en ook een tikkeltje brutaler geworden. Het was heel leuk om deze nieuwe versie te spelen, maar maak jullie geen zorgen. Hij is nog steeds vreselijk awkward”, klinkt het in het interview.