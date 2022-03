‘Sex and the City’-reboot krijgt tweede seizoen

TV RECENSIE. ‘DMZ’: “Met de ‘Z’ van Zzzzzzzzz­zz”

In ‘DMZ’, te bekijken op Streamz, zet u vier afleveringen kamp op in een door oorlog geïsoleerd geraakt Manhattan. Uw gids van dienst: de immer magnetische Rosario Dawson, die op gevaar van eigen leven op zoek gaat naar haar zoon nadat die tijdens een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog van haar gescheiden raakte. Of u deze HBO Max-reeks, losjes gebaseerd op het gelijknamige DC-verhaal, per direct moet streamen of uw tijd beter elders kunt besteden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

17:00