‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’ vanaf midden december te zien op Streamz

TV And just like that kennen we de startdatum voor de gelijknamige reboot van ‘Sex and the City’. De nieuwe reeks is vanaf 10 december wekelijks te zien op Streamz . Vanaf dan kunnen we dus ontdekken hoe het leven van Carrie Bradshaw en haar vriendinnen er anno 2021 uitziet.

In de Verenigde Staten is de reboot ‘And Just Like That’ te zien vanaf 9 december. Belgische fans moeten nog een nachtje langer slapen. Bij ons staat de eerste aflevering vanaf 10 december op Streamz. Alles op één avondje bingewatchen, zit er wel niet meteen in. De afleveringen worden wekelijks uitgezonden, net zoals andere grote HBO-series in het verleden.

En er is nog meer goed nieuws voor fans van ‘Sex and the City’, want HBO gaf vandaag niet alleen de releasedatum vrij. We kregen meteen ook enkele nieuwe beelden van de show. In de teaser zien we niet we alleen Carrie, Miranda en Charlotte voorbijkomen, maar ook de drie nieuwe personages: Lisa, Nya en Che.

Nieuwe personages

Che Diaz - het eerste non-binaire personage in de serie - wordt gespeeld door het ‘Grey’s Anatomy’-gezicht Sara Ramirez, die vorig jaar liet weten dat die non-binair is en de voornaamwoorden she/her en they/them verkiest. Dr. Nya Wallace (vertolkt door Karen Pittman) is een onconventionele rechtenprofessor aan Columbia University, en heeft hierdoor vermoedelijk een goede band met Miranda - die al jarenlang advocate is. Last but not least is er Nicole Ari Parker die het personage Lisa Todd Wexley speelt: de beeldschone carrièrevrouw is een moeder van drie kinderen en meteen ook een documentairemaker. Zij vertoeft in de teaser vaak in het gezelschap van Carrie en Miranda, maar het vaakst in het gezelschap van Charlotte.

‘And Just Like That’ is vanaf 10 december wekelijks te zien zijn bij Streamz.

