'Sex and the City'-acteur Chris Noth wil werken, ondanks beschuldiging van misbruik: "Ik moet doorgaan”

TV RECENSIE. ‘And Just Like That’: “Seizoen 2 doet nog méér de tenen in onze stiletto’s krullen”

Ze zijn terug: 25 jaar na het debuut van de originele ‘Sex and the City’-reeks zijn Sarah Jessica Parker (58), Cynthia Nixon (57) en Kristin Davis (58) terug met een tweede seizoen van hun reboot ‘And Just Like That...’, bij ons te bekijken op Streamz. Hoewel het heerlijk nostalgisch is om Carrie en haar achterban terug te zien in een modern jasje, vloekt hun drang om te choqueren met hun streven naar ‘woke’ zijn. Eigenlijk hebben we toch vooral heimwee naar de jaren 90.