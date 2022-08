Serie veel minder succesvol dan de films: ‘Resident Evil’ wordt na één seizoen geannuleerd

Showbizz Martien Meiland: “Over vijf jaar bestaat ‘Chateau Meiland’ niet meer”

Martien Meiland (60) voorspelt dat zijn succesvolle realityserie ‘Chateau Meiland’ over vijf jaar niet meer bestaat. Dat zegt hij in gesprek met Veronica Superguide. “Ik heb nu soms al het gevoel dat ik met één been in het graf sta.”

24 augustus