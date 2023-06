Serie over kernramp in Fukushima pas online en al 42 miljoen uur gestreamd: Netflix heeft met ‘The Days’ nieuwe hit beet

TV KIJK. Marc Coucke als bovenbuur en een ondergrond­se tunnel: ‘Miljoenen­hui­zen’ toont apparte­ment van 3 miljoen in Cadzand

Altijd al eens willen binnenkijken in een luxe-appartement in Cadzand? Dat kan, dankzij het VTM-programma ‘Miljoenenhuizen’. De makers krijgen er een rondleiding in een woning van 3 miljoen euro. In ruil krijg je wel een ondergrondse tunnel naar het hotel ernaast.