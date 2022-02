Sergio schiet uit z'n sloffen in ‘De Buurpolitie VIPS’: “Ik kruip niet dronken achter het stuur, hé”

TV Macaulay Culkin gaat documentai­re maken over ouder worden

U kent hem misschien nog wel als de kleine Kevin uit ‘Home Alone’, maar acteur Macaulay Culkin (41) is ondertussen ouder geworden, en dat is exact waar zijn nieuwe documentaire over zal gaan: “In plaats van moeilijk te doen over ouder worden, moeten we er een show van maken.” Zo gezegd, zo gedaan. Volgens ‘Variety’ is de docu ‘Macaulay Culkin’s Midlife Crisis’ al in de maak.

10:50