‘Sergio over de grens’ wordt eerste Vlaamse non-fictiereeks op Netflix

TV “Saint-Tro­pez à la maison”: ‘Nonkel’ Willy geeft exclusieve rondlei­ding in ‘Villa Persyn’

“Welcome to my crib”. Tijdens de opnames van ‘Nonkels' geeft Willy Persyn (een rol van Rik Verheye) een exlusieve rondleiding in z'n ‘Villa Persyn’. Luxe troef in de woning, met een buitenzwembad, indrukwekkende master bedroom en bijpassende chique wagens. “More is less", is dan ook het motto van de Nonkel.

8 juni