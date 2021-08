Sergio maakt comeback als presentator: “Toen vond ik mezelf het mannetje, mijn diagnose is wel anders nu”

TVDe opvallendste naam in het najaar van VTM? Sergio Quisquater (56). Het geblokte stukje televisiegraniet maakt in ‘De Sterkste Handen’ na jaren zijn comeback als presentator. Een hereniging met de zender waar hij destijds in onmin vertrok. “Mijn leven was te vluchtig toen en ik werd geleefd”, blikt hij terug. “Nu kijk ik daar met een heldere blik op terug.”

Twaalf jaar. Zo lang is het geleden dat Sergio Quisquater nog een programma presenteerde. Maar nu is zijn comeback een feit. Dat VTM hem vroeg, is een blijk van waardering, vindt hij. “Natuurlijk ben ik blij, maar het is niet zo dat ik naast de telefoon heb zitten wachten. Dat het zo lang geduurd heeft, heb je zelf niet in hand. Zenders moeten je vragen. Maar bij dit programma past een Brabants trekpaard zoals ik wel, moeten ze gedacht hebben.”

Aan de zijde van Natalia (40) presenteert Sergio dit najaar ‘De sterkste handen’. Een wedstrijd waarin tien hardwerkende Vlamingen - van een havenarbeidster over een verhuizer tot een spoorwegarbeider - hun limieten opzoeken. “Een programma waar eens écht gewerkt wordt”, knipoogt Sergio. “De kandidaten voeren er proeven uit, individueel en in groep, voor een prijs die ik nog niet mag verklappen. Maar het fijne is dat niemand kan afvallen tijdens de wedstrijd. Ik heb me geamuseerd, en ook met Natalia klikte het. Ze is net als ik volks, we zeggen waar het op staat. We zijn vrienden geworden.”

Niet correct

Het tweede seizoen van ‘De Foute Quiz’ in 2009. Dat is het laatste programma dat Sergio presenteerde. Maar er was een tijd dat de kijker struikelde over Sergio op tv. Op Eén presenteerde hij met Geena Lisa drie seizoenen ‘Fata Morgana’, voor hij eind 2006 exclusief naar VTM vertrok. Daar was hij in het eerste jaar het gezicht van ‘De Foute Quiz’, ‘Ranking the Stars’ en ‘Sterren op het ijs’, maar de laatste twee jaar van zijn contract kwam hij amper nog op het scherm. “VTM heeft het spel toen niet correct gespeeld”, zei Sergio daar toen over.

“Ik ga niet meer terug naar het verleden”, maakt hij nu duidelijk. “Corona heeft ons geleerd dat we blij mogen zijn dat we nog ademen en van het verleden alleen kan je niet leven. Ik kijk alleen nog vooruit. Dat wil niet zeggen dat ik mijn mening niet meer ga geven, ik hoop alleen dat ik dat deze keer niet meer op de verkeerde momenten zal doen.”

Olifant of spitsmuis

Het kersverse VTM-gezicht geeft toe dat hij ook zelf dingen anders had kunnen doen. “Nu kijk ik daar met een meer heldere blik op terug”, zegt Sergio. “Toen vond ik mezelf het mannetje, maar mijn diagnose is wel anders nu. Mijn leven was te vluchtig toen en ik werd geleefd. Ik hield geen rekening met het eindresultaat dat op het scherm kwam. Het was meer zoiets als: ‘Foert, ‘t is weer voorbij en hóp naar het volgende’.”

“Intussen ben ik rijper geworden”, vervolgt Sergio. “Ik ben minder energiek en overdreven dan vroeger.” De presentator neemt zijn job ook meer au sérieux. “Na een testje merkte ik dat ik wel heel luid presenteer, dat probeer ik nu iets gematigder te doen. Zo’n testje zou ik vroeger nooit gedaan hebben. Ik pas dat dan aan, maar binnen de mate van het mogelijke natuurlijk. Een olifant kan je niet veranderen in een spitsmuis.”

