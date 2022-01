Sergio Herman trekt met BV’s op culinaire reis door Europa: “Er zijn heel wat tranen gevloeid”

TV Kijkers ergeren zich aan stem nieuwe Big Brother: “Kunnen we die niet wegstemmen?”

Het gloednieuwe seizoen van ‘Big Brother’ is nog maar net van start gaan, maar veel kijkers van de realityserie hebben nu al reden om te klagen. Niet over de kersverse bewoners in het huis, maar wél over de nieuwe stem van ‘Big Brother’, die voor veel kritiek zorgt op sociale media. Bij SBS klinkt het dat er een technische storing is en dat alles vandaag opgelost zou zijn.

