Sergio Herman blikt terug op zijn rampjaar in ‘Telefacts NU’: "Ik ga nóg egoïstischer worden"

TV Vervolg ‘Sex and the City’ gaat verder zonder Mr. Big

19 februari Waar in een eerder stadium al bekend werd dat het vervolg van de razend populaire jaren 90-serie ‘Sex & The City’, getiteld ‘And Just Like That...’, geen rol is weggelegd voor Kim Cattrall, moeten fans het nu ook doen zonder Chris Noth, oftewel Mr. Big. Volgens Page Six keert de grote liefde van het hoofdpersonage Carrie Bradshaw niet terug in de nieuwe serie.