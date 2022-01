Sergio en Axel staan stil bij vergankelijkheid van het leven in ‘Sergio over de grens’

TV Primeur tijdens ‘Dancing With the Stars’: Jan Kooijman lost eerste single

Jurylid Jan Kooijman stelde zijn allereerste single ‘Neem Me Mee’ voor tijdens ‘Dancing With The Stars’. Het nummer is de eerste track van zijn Nederlandstalige EP ‘Schemering’, die later dit jaar uitkomt. “Als danser weet je dat je carrière eindigt. Vandaar dat ik me ook in andere disciplines heb ontwikkeld.”

22 januari