Serge Pauwels geeft nu commentaar voor ‘Sporza Tour’: “Meer ‘tjolen’ dan toen ik wielrenner was”

TVHij was vorig jaar de aangename verrassing in het Radio1-team voor de ‘Ronde van Frankrijk’, waar hij twee weken naast klasbak Christophe Vandegoor commentaar mocht leveren voor ‘Sporza Tour’. Serge Pauwels (39) kreeg voor die prestaties van de VRT-bazen een uitstekend rapport en een TGV-ticket richting Clermont-Ferrand om vanaf de tiende rit mee zijn licht op de koers te laten schijnen. “Ik ben uiteraard erg blij dat ik die kans opnieuw heb gekregen.”

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik na de start van de Tour met een bang hart keek en luisterde. Ik had in het begin schrik dat de Tour na die eerste week met de Pyreneeën al compleet in zijn plooi zou liggen en dat ik er dan maar als wiel te veel aan de wagen zou hangen”, lacht Serge. “Het tegendeel bleek waar. Gelukkig maar voor de luisteraars. En gelukkig ook voor mij. De spanning zit er vol in.”

“Hoe ik me voorbereid heb? Eerder rustig aan. Ik bestudeer natuurlijk alle ritten, volg de rangschikkingen. En doe mijn opzoekingswerk voor die renners die me minder bekend zijn. Het voordeel is dat ik nog niet zo lang uit het peloton ben, zodat ik de meeste renners nog ken. Mijn bagage als gewezen wielrenner is voldoende om er zo in te rollen. Ik heb ook, net als Sven Nys, mijn fiets meegegeven, zodat ik elke ochtend het laatste deel van elke rit kan verkennen. En bespreken in de uitzending.”

Serge Pauwels en Sven Vanthourenhout in de docu 'Alles voor goud'

Wattages en calorieën

“Het feit dat ik nog niet lang uit het peloton ben gestapt, geeft me hier als radiocommentator uiteraard een voordeel. Vandaag wordt er bij de renners enkel en alleen nog over wattages, calorieën enzo gebabbeld. En die evolutie gaat maar door. Ik weet daar wel een en ander over te vertellen. Bovendien geeft radio me de kans om dat wat omstandiger te doen. Ik moet ook bekennen dat ik erg grote fan ben van Kristof Vandegoor. Ik heb de eerste week van de Tour dan ook gevolgd op tv, maar wel met het commentaar van Kristof. Sorry Renaat en José, maar ik dim jullie op tv als Kristof begint. Hij is subliem goed als presentator. En geeft zijn mede-commentator altijd de beste voorzetten. En dan heb ik het nog niet over zijn commentaar in finales. Dat is haast poëzie.”

Meer tjolen

“Ja, ik doe dit commentatorwerk heel erg graag. Het is zelfs nog wat meer tjolen dan vroeger als wielrenner. Ook nu moet je je elke dag verplaatsen zonder dat je weet waar je terecht komt. En moet je je valies en alles zelf bij houden. Als renner moet je enkel je vuile was in de gang van het hotel zetten. Al de rest wordt voor je gedaan. Da’s nu wel anders. Na elke rit rijden we bijvoorbeeld meteen naar de aankomstplaats van de volgende dag. Dat zijn extra kilometers natuurlijk die de renners eigenlijk fietsen. Het is dus vaak laat voor ons, maar het levert dan weer rustige ochtenden op.”

Serge Pauwels (links) is vooral actief als 'Development Coach' bij de Belgische Wielerbond

“Of er vroeg of laat meer radio en/of tv-werk bij kan? Eigenlijk ben nu ik vooral actief als ‘Development Coach’ bij de Belgische Wielerbond. Ik sta de coaches bij en volg projecten als klimmen en tijdrijden op, maar dit is de perfecte zij-uitstap. Ik hoop dat ik dit nog jaren mag en kan doen. Het voelt een beetje als vakantie, maar tegelijkertijd mag ik meelopen in het grote Tourcircus. Het is en blijft toch de mooiste koers van het jaar die ik nu op een andere manier kan en mag beleven dan als renner.”

Wie gaat winnen?

“Natuurlijk wordt de Tour alsmaar groter en wordt de plaats van radio in dat circus kleiner. Gelukkig hebben de VRT-bazen beslist om de radio-commentatoren toch nog naar de Tour te sturen. Terwijl Renaat en José in Brussel zitten. Moeten zitten. Het is ook leuk dat je op radio niet vele uren moet volpraten, maar dat je mag binnenvallen als er echt wat gebeurt.”

Tot slot is er uiteraard nog de obligate vraag: wie gaat deze Tour winnen? Serge is duidelijk: “Pogacar. Dat hoop ik toch. Ik vind hem bijzonder aantrekkelijk. Hij demarreert per definitie als hij zich goed voelt. Als hij dus niet demarreert, weet je dat er een probleem is. Kijk, Vingegaard mag ook winnen, als hij de beste is. Maar toch liever Pogacar.”

